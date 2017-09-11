Timsah şov

Yeşil-beyazlılar, ilk yarısı golsüz eşitlikle geçilen maçın ikinci yarısında coştu, Akigo’ya şans tanımadı. Ev sahibinin gollerini Batalla, Delarge ve Stancu attı

Süper Lig'in 4. haftasında Bursaspor ile Teleset Mobilya Akhisarspor farklı yendi: 3-0. 17. dakikada sol kanattan Ömer Bayram'ın ceza alanına yaptığı ortada Olcan Adın'ın kafa vuruşunda, kaleci Harun Tekin topu güçlükte yumruklayarak, ceza alanına dışına gönderdi. 44. dakikada orta sahada kaptığı topla dikine kaleye doğru giden Battalla'nın, uzaktan kaleye gönderdiği meşin yuvarlak direkten döndü. 45. dakikada rakip savunmadan seken topla sol kanatta buluşan Ekoko, penaltı noktasına doğru ortaladı. Bir anda boşta kalan Batalla'nın kafa vuruşunda, top üstten auta gitti. Karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 tamamlandı. Maçın ikinci yarısında sahada bambaşka bir Bursaspor vardı. 51. dakikada Titi'nin pasıyla buluşan Batalla perdeyi açtı. 66'da Delarge farkı ikiye çıkardı. 74'te Stancu bulduğu golle maçın skorunu belirledi: 3-0.