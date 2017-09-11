Ali Çamdalı kadro dışı bırakıldı

Konyaspor'da kaptan Ali Çamdalı, süresiz kadro dışı bırakıldı. Çamdalı'nın kadro dışı bırakılması taraftarda şok etkisine neden oldu. Ali Çamdalı, sosyal medyadan kadro dışı bırakıldığına yönelik yapılan açıklamayı takipçileriyle paylaştı.