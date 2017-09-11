 Ali Çamdalı kadro dışı bırakıldı – Fotomaç – 11 Eylül 2017
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    11 Eylül 2017, Pazartesi
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    Ali Çamdalı kadro dışı bırakıldı

    Ali Çamdalı kadro dışı bırakıldı
    Konyaspor'da kaptan Ali Çamdalı, süresiz kadro dışı bırakıldı. Çamdalı'nın kadro dışı bırakılması taraftarda şok etkisine neden oldu. Ali Çamdalı, sosyal medyadan kadro dışı bırakıldığına yönelik yapılan açıklamayı takipçileriyle paylaştı.
    1. 11 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:39
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