Bursaspor, Akhisar'ı eli boş gönderdi

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık beraberlikle sona erdi.

İkinci yarıya golle başlayan Bursaspor 61. dakikada Batalla'nın kafa golüyle 1-0 öne geçti. Bu golden 5 dakikada sonra Delarge skoru 2-0 yaptı. Maçta son sözü ise Bogdan Stancu söyledi ve Bursaspor sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla ev sahibi Bursaspor 6 puanla 8. sıraya yükselirken Akhisarspor ise 7 puanla 7. sırada kendisine yer buldu.



Bursaspor: 3 - Teleset Mobilya Akhisarspor: 0

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Alper Ulusoy, Kerem Ersoy, İlker Takpak

Bursaspor: Harun Tekin, Barış Yardımcı, Titi, Ekong, Aziz Eraltay, Agu, Badu, Delarge (Dk. 68 Yusuf Erdoğan), Batalla (Dk. 77 Bilal Kısa), Ekoko (Dk. 81 Atta), Stancu

Teleset Mobilya Akhisarspor: Lukac, Eray Ataseven, Barbosa (Dk. 68 Onur Ayık), Caner Osmanpaşa, Soner Aydoğdu, Henrique (Dk. 77 Muğdat Çelik), Miguel Lopes, Ömer Bayram, Sissoko (Dk. 57 Hora), Olcan Adın, Serginho

Goller: Dk. 51 Batalla, Dk. 66 Delarge, Dk. 74 Stancu (Bursaspor)

Sarı Kartlar: Dk. 22 Sissoko (Teleset Mobilya Akhisarspor), Dk. 76 Yusuf Erdoğan, Dk. 87 Harun Tekin (Bursaspor)