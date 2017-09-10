Bursaspor, Akhisar'ı eli boş gönderdi
Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Bursaspor evinde Teleset Mobilya Akhisarspor'u 3-0 yendi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık beraberlikle sona erdi.
İkinci yarıya golle başlayan Bursaspor 61. dakikada Batalla'nın kafa golüyle 1-0 öne geçti. Bu golden 5 dakikada sonra Delarge skoru 2-0 yaptı. Maçta son sözü ise Bogdan Stancu söyledi ve Bursaspor sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla ev sahibi Bursaspor 6 puanla 8. sıraya yükselirken Akhisarspor ise 7 puanla 7. sırada kendisine yer buldu.
Bursaspor: 3 - Teleset Mobilya Akhisarspor: 0
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Alper Ulusoy, Kerem Ersoy, İlker Takpak
Bursaspor: Harun Tekin, Barış Yardımcı, Titi, Ekong, Aziz Eraltay, Agu, Badu, Delarge (Dk. 68 Yusuf Erdoğan), Batalla (Dk. 77 Bilal Kısa), Ekoko (Dk. 81 Atta), Stancu
Teleset Mobilya Akhisarspor: Lukac, Eray Ataseven, Barbosa (Dk. 68 Onur Ayık), Caner Osmanpaşa, Soner Aydoğdu, Henrique (Dk. 77 Muğdat Çelik), Miguel Lopes, Ömer Bayram, Sissoko (Dk. 57 Hora), Olcan Adın, Serginho
Goller: Dk. 51 Batalla, Dk. 66 Delarge, Dk. 74 Stancu (Bursaspor)
Sarı Kartlar: Dk. 22 Sissoko (Teleset Mobilya Akhisarspor), Dk. 76 Yusuf Erdoğan, Dk. 87 Harun Tekin (Bursaspor)
- 10 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:24
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Tarihe geçecek sezon
Toplam 64
Yorum
1907 KINA YAK İŞTE AYKUT.BU HALDE OLMAMIZIN SEBEBİ AZİZ VE SENSİN ALEXİ KISKANDINIZ YOLLADINIZ.FENERBHÇEYİ BU HALE GETİRDİNİZ.FENRBHÇE DÜŞMANLARI
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Antalyaspor-G.Saray I 20.00
Toplam 4
Yorum
AĞLAKLAR Nasıl hakem güzelmi? Şeker gibi değilmi.
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Antalyaspor-G.Saray I 20.00
Toplam 4
Yorum
HAKEM Kırmızı kartın nerede. Galatasaray'a 2 net kırmızı vermedi.
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