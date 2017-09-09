Yusuf Bursa’da

Bursaspor uzun süren kanat arayışlarında mutlu sona Türkiye'de ulaştı. Yeşil-beyazlılar, Trabzonspor'dan Yusuf Erdoğan'ı kadrosuna kattı. 3 yıllık imza atılan 25 yaşındaki milli sol kanatın 32 numaralı formayı giyeceği bildirildi. Timsah'ın yetenekli futbolcunun bonservisi için Fırtına'yla 1.2 milyon euro'ya anlaştığı, Yusuf'u da ilk yıl 800, 2. yıl 900, 3. yıl da 1 milyon euro'ya ikna ettiği öğrenildi.

Yusuf 'la imza töreninin bugün saat 14.00'te yapılacağı bildirildi. Futbola Araklı'da başlayan Yusuf, buradan Trabzon'un pilot takımı 1461 Trabzon'a transfer oldu. Başarılı performansı sonrası bordo- mavililere geçiş yaptı ve kariyerinde 234 maça çıktı. 34 gol atan milli futbolcu, Trabzon'da 5 sezonda 104 maçta 15 gol kaydetti. Geçen sezon 30 maçta 4 golle oynarken, bu yıl ise sadece A.Konya mücadelesinde 22 dakika süre aldı.