 Yusuf Erdoğan'ın adresi belli oldu – Fotomaç – 08 Eylül 2017
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    08 Eylül 2017, Cuma
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    Yusuf Erdoğan'ın adresi belli oldu

    Yusuf Erdoğan'ın adresi belli oldu

    Bursaspor, Yusuf Erdoğan'ın transferi konusunda Trabzonspor Kulübüyle her konuda anlaşmaya varıldığını açıkladı.

    Bursaspor, transferin son günü kadrosuna Trabzonspor'dan Yusuf Erdoğan'ı dahil etti. Yeşil beyazlılardan yapılan açıklamada; "Yusuf Erdoğan`ın transferi konusunda Trabzonspor Kulübüyle her konuda anlaşma sağlanmış olup, oyuncuyla yapılacak son görüşmenin ardından resmi sözleşme imzalanacaktır." ifadeleri kullanıldı
    1. 08 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 10:06
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