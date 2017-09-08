Yusuf Erdoğan'ın adresi belli oldu
Bursaspor, Yusuf Erdoğan'ın transferi konusunda Trabzonspor Kulübüyle her konuda anlaşmaya varıldığını açıkladı.
- 08 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:06
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Fenerbahçe forvet transferini resmen açıkladı
Toplam 4
Yorum
vedaku AZ Alkmar'da beğendiğim futbolcuydu. Kane'nin olduğu Tottenham'a gitmesi hataydı. İnşAllah faydalı olur ve de 3 tane sol ayaklı forvet oldu.
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Fenerbahçe forvet transferini resmen açıkladı
Toplam 4
Yorum
yazıklar olsun soyleyecek bırsey yok bunu alacagınıza eto yu alsaydınız ya bukadar kotu bır transfer olamaz adammı kalmadı yazıklar olsun yonetıme
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Seri galibiyet gerekiyor
Toplam 3
Yorum
remzi senin mantığınla seri mağlubiyetler kaçınılmaz kendi evinde bile 8 defansciylan oynuyorsun korkak.
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