Yusuf Erdoğan'ın adresi belli oldu

Bursaspor, Yusuf Erdoğan'ın transferi konusunda Trabzonspor Kulübüyle her konuda anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Bursaspor, transferin son günü kadrosuna Trabzonspor'dan Yusuf Erdoğan'ı dahil etti. Yeşil beyazlılardan yapılan açıklamada; "Yusuf Erdoğan`ın transferi konusunda Trabzonspor Kulübüyle her konuda anlaşma sağlanmış olup, oyuncuyla yapılacak son görüşmenin ardından resmi sözleşme imzalanacaktır." ifadeleri kullanıldı