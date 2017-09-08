 Yusuf bombası – Fotomaç – 08 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Eylül 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Yusuf bombası

    Yusuf bombası

    Fırtına’dan ayrılmak isteyen Yusuf’un Timsah’la dirsek temasında bulunduğu, Alanya’nın da devreye girdiği transferde yeşil-beyazlıların bir adım önde olduğu öğrenildi

    Bursaspor'un sürpriz bir transfer için hamle yaptığı öğrenildi. Trabzonspor'dan ayrılmak isteyen Yusuf Erdoğan'ın, Bursaspor'la dirsek temasında olduğu öğrenildi. 25 yaşındaki sol kanatla anlaşma zemini arandığı bildirildi. Milli sol kanat için Süper Lig'den Alanyaspor'un da devreye girdiği ve transferde ısrarcı olduğu bildirilirken, genç orta sahanın yeşil-beyazlıları tercih etme noktasında daha yakın olduğu ifade edildi. Yusuf Erdoğan transferinin bugün netleşeceği belirtildi.

    ŞEN'İ YÖNETİM BİLİR
    Bu arada Teknik Direktör Paul Le Guen, adı transferde geçen takımın eski yıldızı Volkan Şen konusunda yönetimi işaret etti. F.Bahçe'den ayrılan milli futbolcu için, "İyi bir oyuncu olduğunu biliyorum. Ben kulübün patronu değil, sadece teknik direktörüyüm. Başkan da hangi oyuncuları istediğimi biliyor" bilgisin verdi.
    1. 08 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:19
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yusuf bombası haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.