Yusuf bombası

Fırtına’dan ayrılmak isteyen Yusuf’un Timsah’la dirsek temasında bulunduğu, Alanya’nın da devreye girdiği transferde yeşil-beyazlıların bir adım önde olduğu öğrenildi

Bursaspor'un sürpriz bir transfer için hamle yaptığı öğrenildi. Trabzonspor'dan ayrılmak isteyen Yusuf Erdoğan'ın, Bursaspor'la dirsek temasında olduğu öğrenildi. 25 yaşındaki sol kanatla anlaşma zemini arandığı bildirildi. Milli sol kanat için Süper Lig'den Alanyaspor'un da devreye girdiği ve transferde ısrarcı olduğu bildirilirken, genç orta sahanın yeşil-beyazlıları tercih etme noktasında daha yakın olduğu ifade edildi. Yusuf Erdoğan transferinin bugün netleşeceği belirtildi.



ŞEN'İ YÖNETİM BİLİR

Bu arada Teknik Direktör Paul Le Guen, adı transferde geçen takımın eski yıldızı Volkan Şen konusunda yönetimi işaret etti. F.Bahçe'den ayrılan milli futbolcu için, "İyi bir oyuncu olduğunu biliyorum. Ben kulübün patronu değil, sadece teknik direktörüyüm. Başkan da hangi oyuncuları istediğimi biliyor" bilgisin verdi.