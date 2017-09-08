Yusuf bombası
Fırtına’dan ayrılmak isteyen Yusuf’un Timsah’la dirsek temasında bulunduğu, Alanya’nın da devreye girdiği transferde yeşil-beyazlıların bir adım önde olduğu öğrenildi
ŞEN'İ YÖNETİM BİLİR
Bu arada Teknik Direktör Paul Le Guen, adı transferde geçen takımın eski yıldızı Volkan Şen konusunda yönetimi işaret etti. F.Bahçe'den ayrılan milli futbolcu için, "İyi bir oyuncu olduğunu biliyorum. Ben kulübün patronu değil, sadece teknik direktörüyüm. Başkan da hangi oyuncuları istediğimi biliyor" bilgisin verdi.
- 08 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:19
-
Kocaman Diego Costa'yı doğruladı
Toplam 16
Yorum
Azziz'in Gülü Reziller sürüsü. Bozoyükspor transfer yapar siz yapamazsınız.Kimsenin kaale almadığı sıradan bir Anadolu takımı haline getirdiniz.
-
"İsteyen 24 Türk futbolcusuyla oynayabilir"
Toplam 2
Yorum
Mr. Black Başkan çok doğru söylemiş. Burak, Arda ve Selçuk gibi primci tiplerin Milli Takım forması giyip, serzenişte bulunmalarından iğreniyorum
-
Devler ateşe düştü
Toplam 3
Yorum
Dr.Alban Şimdi İspanya maçında arkamıza yaslanıp rahat rahat maç izleyeceğiz, bu Semih ve Melih gibi oyuncularla Sonuç belli.
Yusuf bombası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.