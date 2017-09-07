Yusuf Erdoğan Bursaspor'la anlaştı

Trabzonspor’da Yusuf Erdoğan’ın Bursaspor ile prensipte anlaştığı öğrenildi.

Transfer sezonun bitmesine az bir zaman kala Trabzonspor'da hareketli saatler yaşanıyor.



Takımdan ayrılması gündeme gelen Yusuf Erdoğan'ın Bursaspor ile prensipte anlaşmaya vardığı belirtildi.



Yusuf'un Trabzonspor Asbaşkanı Ahmet Çubukçu ile şu saatlerde bir görüşme yapacağı ve son kararın bu görüşme sonrasında netlik kazanacağı ifade edildi.

