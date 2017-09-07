Yusuf Erdoğan Bursaspor'la anlaştı
Trabzonspor’da Yusuf Erdoğan’ın Bursaspor ile prensipte anlaştığı öğrenildi.
Transfer sezonun bitmesine az bir zaman kala Trabzonspor'da hareketli saatler yaşanıyor.
Takımdan ayrılması gündeme gelen Yusuf Erdoğan'ın Bursaspor ile prensipte anlaşmaya vardığı belirtildi.
Yusuf'un Trabzonspor Asbaşkanı Ahmet Çubukçu ile şu saatlerde bir görüşme yapacağı ve son kararın bu görüşme sonrasında netlik kazanacağı ifade edildi.
Takımdan ayrılması gündeme gelen Yusuf Erdoğan'ın Bursaspor ile prensipte anlaşmaya vardığı belirtildi.
Yusuf'un Trabzonspor Asbaşkanı Ahmet Çubukçu ile şu saatlerde bir görüşme yapacağı ve son kararın bu görüşme sonrasında netlik kazanacağı ifade edildi.
- 07 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 21:52
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Trabzonspor KAP'a bildirdi!
Toplam 5
Yorum
Marsilya Marsiliya cok ama cok seviniyor bu kazmayi satiyor diye
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Eto'o haber yolladı
Toplam 11
Yorum
net önceden bjk ye 3 yıllık sözleşmede diretti gelecekti transfer döneminin son günlerinde gitmek istiyor
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Volkan Şen transferin son günü imzayı atıyor
Toplam 15
Yorum
birdaha Ağlayarak gider
Yusuf Erdoğan Bursaspor'la anlaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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