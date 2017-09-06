 Success harekatı! – Fotomaç – 06 Eylül 2017
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    06 Eylül 2017, Çarşamba
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    Success harekatı!

    Success harekatı!
    Bursa, gündemine İngiltere Premier Lig'de Watford'dan 21 yaşındaki Nijeryalı Isaac Success'i aldı. Kiralık düşünülen genç sol kanat için şartların zorlanacağı bildirildi. Ayrıca Trabzon'dan Rodallega konusunda da pazarlıkların sürdüğü öğrenildi.

    Serkan YETİŞMİŞOĞLU
    1. 06 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:35
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