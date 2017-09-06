Success harekatı!

Bursa, gündemine İngiltere Premier Lig'de Watford'dan 21 yaşındaki Nijeryalı Isaac Success'i aldı. Kiralık düşünülen genç sol kanat için şartların zorlanacağı bildirildi. Ayrıca Trabzon'dan Rodallega konusunda da pazarlıkların sürdüğü öğrenildi.



Serkan YETİŞMİŞOĞLU