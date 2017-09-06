 Bursaspor eksik çalıştı – Fotomaç – 06 Eylül 2017
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    06 Eylül 2017, Çarşamba
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    Bursaspor eksik çalıştı

    Bursaspor eksik çalıştı

    Bursaspor, Akhisar Belediyespor maçının hazırlıklarını milli oyuncularından yoksun olarak sürdürdü.

    Süper Lig'de hafta sonu Akhisar Belediyespor ile karşılaşacak olan Bursaspor, günü çift antrenmanla geçirdi. Sabah saatlerinde Özlüce Tesisleri'nde bir araya gelen yeşil beyazlı ekip, kondisyon ağırlıklı çalıştı. Akşam saatlerindeki antrenmanına ise topla başlayan Bursaspor, akabinde Akhisar Belediyespor maçının taktik idmanıyla günü tamamladı. Romanya Milli Takımı ile Ermenistan ve Karadağ'a karşı oynanan maçlarda forma giyen Bogdan Stancu ise antrenmana katılarak takımdan ayrı düz koşu yaptı.

    6 OYUNCU ANTRENMANDA YER ALMADI
    Milli takımlarda bulunan oyuncular Mikel Agu, William Troost-Ekong, Kubilay Kanatsızkuş, Muhammet Şengezer, Ertuğrul Ersoy ve Ozan Can Kökçü ise antrenmanda yer almadı. Bu oyuncuların yarın takımla birlikte çalışmalara katılacağı öğrenildi.

    Öte yandan sakatlıkları bulunan Sercan Yıldırım ve Joshua John da takımdan ayrı çalıştı. Yeşil beyazlı ekip, yarın yapacağı sabah antrenmanıyla Akhisar Belediyespor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

    1. 06 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 19:12
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