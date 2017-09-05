Timsah'ta Hugo atağı
Yeşil-beyazlılar’ın, Fırtına’nın 32 yaşındaki santrforu için şartları zorladığı, pazarlıklarda 1.6 milyon Euro olan bonservisini 1 milyona çekmeye çalıştığı öğrenildi
Bursaspor, ileri uçta yaşadığı verimsizliği çözmek için transfer çalışmalarına hız verdi. Yeşil-beyazlı yönetimin gündemine Trabzonspor'un Kolombiyalı golcüsü Hugo Rodallega'nın girdiği öğrenildi. Transfer için tüm şartların zorlandığı kaydedilirken, Fırtına'yla sözleşmesi 2019 Haziran'da bitecek tecrübeli golcünün bonservisinin 1.6 milyon Euro olduğu ifade edildi. Timsah'ın da bu rakamı 1 milyon Euro seviyelerine çekmeye çalıştığı belirtildi.
TRABZON'DA YÜZ YÜZE GÖRÜŞME
Bordo-mavililer 'de n yılda 1.6 milyon Euro kazanan 32 yaşındaki santrforun da ücretinde indirim isteyen yeşil-beyazlılar, transferi mutlu sonla bitirmekte oldukça kararlı. Yönetimin, hafta içinde gerekirse Trabzon'a giderek taraflarla yüz yüze bir görüşme gerçekleştireceği bildirildi. Tecrübeli golcü, Trabzonspor'da bu sezon ligde oynadığı 2 karşılaşmada, 1 kez 11'de yer alırken, 1 gol attı.
Serkan YETİŞMİŞOĞLU
- 05 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 01:53
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Beşiktaş Vida kararını verdi
Toplam 3
Yorum
krtal tabi ya doğru karar ama sosa ozinin yerne alınmalı
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Bu millet size kazanmayı emrediyor!
Toplam 1
Yorum
Demiroren once sen git Topal hala stoper oynuyor inanamiyorum bu adam gercekten bunakmis
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"Ben yabancı kuralına karşıyım"
Toplam 83
Yorum
HAKAN 30 yaşında söylediği gibi futbolu bırakanların 20'li yaşlardaki futbolunuda gördük ya neyse.
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