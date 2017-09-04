Marmara'da Timsah şov
Evindeki Akhisar maçına hazırlanan yeşil-beyazlılar, 2. Lig beyaz Grup’ta yer alan Tatanga’yı Badu, Sinan, Kofi ve Furkan’ın golleriyle 4-1 yendi
SON 16 DAKİKADA COŞTULAR
İkinci yarıda 74. dakikaya kadar kalesini iyi savunan Tatanga, Sinan'ın golüne engel olamadı. Sonrasında 85'te Kofi farkı üçe çıkardı. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Kofi'nin pasıyla ceza sahasıda topla buluşan Furkan topu ağlara gönderdi ve skoru belirledi: 4-1. yeşil-beyazlılarda özellikle alt yapıdan 20 yaşındaki Ganalı Kofi, 2. yarıda girip, 1 gol, 1 asistle dikkat çekerken, 2 asistle oynayan yeni transfer Kembo da göz doldurdu.
- 04 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:18
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Alanyaspor'un yıldızını istiyor...
Toplam 7
Yorum
polad sakin ha
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Alanyaspor'un yıldızını istiyor...
Toplam 7
Yorum
kartalyasar Emre AKBABA Antalyaspor ptt 1.ligde iken Emreyi Alanyaspora kiraladı orada iki yıl oynadı süper lige çıktı,2yıldır hala oynuyor.Şimdiye kadar gözünüz,aklınız neredeydi.özellikle son 10 yılda Neyi dogru yaptınız.Yuuuh,yuh.
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Yeni Fener geliyor
Toplam 11
Yorum
yumurta gelince.. soldadonun iyi bir araştırma ile alınmadığını şimdi anlamış olduk...hala fernandao diyor..rvp diyor..
Marmara'da Timsah şov haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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