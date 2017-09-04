Marmara'da Timsah şov

Evindeki Akhisar maçına hazırlanan yeşil-beyazlılar, 2. Lig beyaz Grup’ta yer alan Tatanga’yı Badu, Sinan, Kofi ve Furkan’ın golleriyle 4-1 yendi

Bursaspor, evinde konuk edeceği, Akhisar Belediyespor karşılaşmasının hazırlıklarını 2.Lig Beyaz Grup takımlarından Sakaryaspor ile yaptığı hazırlık maçıyla sürdürdü. Timsah, Marmara derbisinde milli takımlardaki, izinli ve sakat oyuncuları nedeniyle 10 eksikle çıktığı maçta, Tatanga karşısında üstün bir oyun ortaya koyarken, 4-1 kazandı. İlk yarıda 21'de Badu'yla öne geçen yeşilbeyazlılar'ın sevinci çok kısa süre sürdü. 3 dakika sonra Talha, eşitliği sağladı.



SON 16 DAKİKADA COŞTULAR

İkinci yarıda 74. dakikaya kadar kalesini iyi savunan Tatanga, Sinan'ın golüne engel olamadı. Sonrasında 85'te Kofi farkı üçe çıkardı. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Kofi'nin pasıyla ceza sahasıda topla buluşan Furkan topu ağlara gönderdi ve skoru belirledi: 4-1. yeşil-beyazlılarda özellikle alt yapıdan 20 yaşındaki Ganalı Kofi, 2. yarıda girip, 1 gol, 1 asistle dikkat çekerken, 2 asistle oynayan yeni transfer Kembo da göz doldurdu.