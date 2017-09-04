Le Guen: Yeniler maç eksiğini kapattı

Bursaspor'un Fransız teknik direktörü Paul Le Guen, milli maç arasını en iyi şekilde değerlendirdiklerinin altını çizdi. Takımda, milli takımlara gidenler, sakat oyuncular, dinlendirilen ve izinli oyuncular nedeniyle 10 oyuncudan yoksun bir hafta geçirdiklerinin altını çizen Le Guen, "Sakaryaspor mücadelesi, maç eksiği olan 3 oyuncumuz için çok yararlı geçti" diyerek şunları söyledi:

"Verilen mücadele ve alınan farklı galibiyet beni mutlu etti. Sakaryaspor ile iyi bir antrenman maçı oynadık. Sezon başında bizimle birlikte olamayan ve henüz ritm tutamayan Kembo Ekoko, Deniz Yılmaz ve Dzon Delarge için iyi bir fırsat oldu. Oyunları, takıma adapte olmaları beni sevindirdi. Maçta şans verdiğim tüm oyuncular ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. O nedenle memnun oldum,. Tabiki daha iyisini de yapabilirdik. Gerçekten iyi bir hazırlık maçıyla haftayı tamamladık. Şimdi, sahamızdaki oynayacağımız Akhisar Belediyespor lig maçına odaklanacağız.