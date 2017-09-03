 Bursa’ya kötü haber – Fotomaç – 03 Eylül 2017
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    03 Eylül 2017, Pazar
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    Bursa’ya kötü haber

    Bursa’ya kötü haber
    Uzun süredir Bursaspor'un gündeminde olan Loic Remy'i bir talip daha çıktı. Chelsea'nin gözden çıkardığı 30 yaşındaki golcü için Las Palmas'ın da devreye girdiği belirtildi. Teknik direktör Paul Le Guen'in ısrarcı olduğu Fransız forvetin, İspanyol ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzalayacağı iddia edildi.
    1. 03 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:47
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