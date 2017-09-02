 Timsah’a destek çağrısı – Fotomaç – 02 Eylül 2017
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    02 Eylül 2017, Cumartesi
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    Timsah’a destek çağrısı

    Timsah’a destek çağrısı
    Bursaspor Başkanı Ali Ay, şehirden gerekli desteği göremediklerinden yakındı. Ay, "Bana diyecekler ki; 'İyi transferler yapacağınıza dair söz vermiştiniz.' Evet söz verdim ama bir de işin gerçek tarafı var. Destek konusunda 2-3 aydan beri uğraş verildi. Çok da fazla bir şey toplanmadı. Ben ileriyi görerek söz verdim. Kulüp içinde uyumlu bir çalışma var. Sadece şehirden maddi destek bekliyorum. Yoksa şu an her şey çok güzel gidiyor" ifadelerini kullandı.
    1. 02 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:17
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