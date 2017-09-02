Timsah’a destek çağrısı
Bursaspor Başkanı Ali Ay, şehirden gerekli desteği göremediklerinden yakındı. Ay, "Bana diyecekler ki; 'İyi transferler yapacağınıza dair söz vermiştiniz.' Evet söz verdim ama bir de işin gerçek tarafı var. Destek konusunda 2-3 aydan beri uğraş verildi. Çok da fazla bir şey toplanmadı. Ben ileriyi görerek söz verdim. Kulüp içinde uyumlu bir çalışma var. Sadece şehirden maddi destek bekliyorum. Yoksa şu an her şey çok güzel gidiyor" ifadelerini kullandı.
- 02 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:17
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Sola güneş doğacak
Toplam 13
Yorum
hufington Adam gelmiyor siz hala gelecek diye haber yapin.
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G.Saray'a Asamoah'tan kötü haber
Toplam 11
Yorum
hufington Butun yumurtalari bir tek sepete koyup Italyanlara guvenirsen boyle olur. kimi alacaksin simdi? Kime gitsen sana iki katina gecirecek...
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Beni alın
Toplam 6
Yorum
KARTAL VOLKAN ŞEN İYİ BİR FUTBOLCU AMA SEÇTİĞİ KULUP İNSANI YA VEZİR EDER YA REZİL EDER.
Timsah’a destek çağrısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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