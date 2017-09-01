Remy iddiası

Bursaspor'un, hücum hattı için önemli bir yıldızın peşine düştüğü öğrenildi.

Adı F.Bahçe ile de anılan Loic Remy'nin, Timsah'ın radarına girdiği iddia edildi. Yeşil-beyazlılar'ın Chelsea'nin Fransız golcüsünü kiralık olarak kadrosuna katmak istediği ve görüşmelerin sürdüğü öne sürüldü. Geçen sezon Crystal Palace'da kiralık oynayan ve 8 maçta gol ve asist kategorilerinde katkı yapamayan 30 yaşındaki forvetin, Las Palmas'ın da gündeminde bulunduğu ve karar aşamasında olduğu kaydedildi.