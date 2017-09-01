 Remy iddiası – Fotomaç – 01 Eylül 2017
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    01 Eylül 2017, Cuma
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    Remy iddiası

    Remy iddiası

    Bursaspor'un, hücum hattı için önemli bir yıldızın peşine düştüğü öğrenildi.

    Adı F.Bahçe ile de anılan Loic Remy'nin, Timsah'ın radarına girdiği iddia edildi. Yeşil-beyazlılar'ın Chelsea'nin Fransız golcüsünü kiralık olarak kadrosuna katmak istediği ve görüşmelerin sürdüğü öne sürüldü. Geçen sezon Crystal Palace'da kiralık oynayan ve 8 maçta gol ve asist kategorilerinde katkı yapamayan 30 yaşındaki forvetin, Las Palmas'ın da gündeminde bulunduğu ve karar aşamasında olduğu kaydedildi.
    1. 01 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 03:56
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