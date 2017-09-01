Bursaspor Tomas Necid'i kiraladı
Bursaspor Kulübü, Çekyalı golcü oyuncu Tomas Necid'in Slavia Prag Kulübü'ne 1 yıllığına kiralandığını açıkladı.
Yeşil-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Çekyalı forvet oyuncumuz Tomas Necid'in Slavia Prag Kulübü'ne 1 yıl kiralık olarak transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Kendisine bu sezon yeni kulübünde başarılar dileriz."
"Çekyalı forvet oyuncumuz Tomas Necid'in Slavia Prag Kulübü'ne 1 yıl kiralık olarak transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Kendisine bu sezon yeni kulübünde başarılar dileriz."
- 01 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 18:37
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Van Persie'den kötü haber
Toplam 5
Yorum
Mustantik Bu adamın sözleşmesi fesh edilip çöpe atılması gerek anl. Üzre 3 senedir sakat bu adam
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Van Persie'den kötü haber
Toplam 5
Yorum
topalportakal lan bu adam yatmaya gelmiş buraya. Keşke en baştan almasaydınız ya bu nedir artık....
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Van Persie'den kötü haber
Toplam 5
Yorum
Srcnkns Beter ol ...
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