Bursaspor Tomas Necid'i kiraladı

Bursaspor Kulübü, Çekyalı golcü oyuncu Tomas Necid'in Slavia Prag Kulübü'ne 1 yıllığına kiralandığını açıkladı.

Yeşil-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çekyalı forvet oyuncumuz Tomas Necid'in Slavia Prag Kulübü'ne 1 yıl kiralık olarak transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Kendisine bu sezon yeni kulübünde başarılar dileriz."