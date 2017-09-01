 Bursaspor Tomas Necid'i kiraladı – Fotomaç – 01 Eylül 2017
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    01 Eylül 2017, Cuma
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    Bursaspor Tomas Necid'i kiraladı

    Bursaspor Tomas Necid'i kiraladı

    Bursaspor Kulübü, Çekyalı golcü oyuncu Tomas Necid'in Slavia Prag Kulübü'ne 1 yıllığına kiralandığını açıkladı.

    Yeşil-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
    "Çekyalı forvet oyuncumuz Tomas Necid'in Slavia Prag Kulübü'ne 1 yıl kiralık olarak transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Kendisine bu sezon yeni kulübünde başarılar dileriz."
    1. 01 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 18:37
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