Bursa’da Hernani transferi bitiyor
Yeşil-beyazlılar yeni sezon kadrosunu oluşturmaya devam ediyor. Bursaspor, Porto ile süren uzun görüşmelerin ardından Hernani için el sıkıştı. Sağ kanatta forma giyen 26 yaşındaki Portekizli futbolcunun kısa süre içinde şehre gelerek resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Geçen sezon kiralık gittiği Guimaraes'te 27 maçta 8 gol, 4 asistle oynadı.
- 31 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 03:16
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