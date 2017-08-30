 Harun’a teklif yok – Fotomaç – 30 Ağustos 2017
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    30 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Harun’a teklif yok

    Harun’a teklif yok
    F.bahçe'yle adı geçen Bursaspor'un milli file bekçisi Harun Tekin için kulübünden açıklama geldi. Yeşil-beyazlı yönetim milli kalecileri resmi bir teklif gelmediğini duyurdu. 8 sezondur Bursaspor formasını terleten deneyimli eldiven, geçtiğimiz yıl sözleşmesini 2020 yılına kadar uzatmıştı.
    1. 30 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:01
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