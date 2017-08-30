Harun’a teklif yok

F.bahçe'yle adı geçen Bursaspor'un milli file bekçisi Harun Tekin için kulübünden açıklama geldi. Yeşil-beyazlı yönetim milli kalecileri resmi bir teklif gelmediğini duyurdu. 8 sezondur Bursaspor formasını terleten deneyimli eldiven, geçtiğimiz yıl sözleşmesini 2020 yılına kadar uzatmıştı.