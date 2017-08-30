Bursaspor'da Akhisar maçı hazırlıkları başladı

Bursaspor, 3 günlük izinin ardından Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 2 saat sürdü.

Isınma hareketleri ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan, tempolu koşularla devam eden idman, topla koordinasyon çalışması ve yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

Milli takımlarda bulunan Stancu, Agu, Ekong, Ertuğrul Ersoy, Muhammed Şengezer, Kubilay Kanatsızkuş, Ataberk Dadakdeniz ve Ozan Can Kökçü, antrenmanda yer almadı.

Yeşil-beyazlılar, akşam saatlerinde yapacağı çalışmayla Akhisar Belediyespor maçının hazırlıklarını sürdürecek.