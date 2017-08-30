 Bursaspor'da Akhisar maçı hazırlıkları başladı – Fotomaç – 30 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Ağustos 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    'da Akhisar maçı hazırlıkları başladı

    Bursaspor'da Akhisar maçı hazırlıkları başladı

    Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Akhisar Belediyespor'u konuk edecek olan 3 günlük iznin ardından hazırlıklara başladı.

    , 3 günlük izinin ardından Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 2 saat sürdü.

    Isınma hareketleri ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan, tempolu koşularla devam eden idman, topla koordinasyon çalışması ve yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

    Milli takımlarda bulunan Stancu, Agu, Ekong, Ertuğrul Ersoy, Muhammed Şengezer, Kubilay Kanatsızkuş, Ataberk Dadakdeniz ve Ozan Can Kökçü, antrenmanda yer almadı.

    Yeşil-beyazlılar, akşam saatlerinde yapacağı çalışmayla Akhisar Belediyespor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

    1. 30 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 16:21
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bursaspor'da Akhisar maçı hazırlıkları başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.