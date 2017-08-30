Bursaspor'da Akhisar maçı hazırlıkları başladı
Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Akhisar Belediyespor'u konuk edecek olan Bursaspor 3 günlük iznin ardından hazırlıklara başladı.
Bursaspor, 3 günlük izinin ardından Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 2 saat sürdü.
Isınma hareketleri ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan, tempolu koşularla devam eden idman, topla koordinasyon çalışması ve yarı sahada çift kale maçla sona erdi.
Milli takımlarda bulunan Stancu, Agu, Ekong, Ertuğrul Ersoy, Muhammed Şengezer, Kubilay Kanatsızkuş, Ataberk Dadakdeniz ve Ozan Can Kökçü, antrenmanda yer almadı.
Yeşil-beyazlılar, akşam saatlerinde yapacağı çalışmayla Akhisar Belediyespor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
- 30 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 16:21
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G.Saray'dan Çizme'ye çıkarma
Toplam 7
Yorum
FAIK GEREKLI 11 as yabanci cok super. GALATASARAYDA. Turk kosamiyor.topla oynamasini bilmiyor.selcuk.yasin.sinana .serdara.ahmete. bu takim kalmasin.
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G.Saray'dan Çizme'ye çıkarma
Toplam 7
Yorum
HULYA ANGARALI ULUS CEBECI CANKAYA LA BIZE HERYER ANGARA ISE GALATASARAYDA BIZE BIR DUNYA TAKIMI 11 YABANCI BIZI SAMPION YAPACAK.GOMIS 45 GOL BEKLIYORUZ.
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“F.Bahçe için NBA'i reddettim”
Toplam 2
Yorum
Whisperer Çünkü biz, Avrupa'nın en büyüğüyüz; biz FENERBAHÇE'yiz!!!
Bursaspor'da Akhisar maçı hazırlıkları başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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