Kaleci Harun için Bursaspor'a resmi teklif yok
Bursaspor'un file bekçisi Harun Tekin için Fenerbahçe'den resmi bir teklif gelmediği bildirildi.
Bu sezon kaleciler Volkan Demirel ve Carlos Kameni'den dilediği verimi alamayan Fenerbahçe'nin Bursaspor'un file bekçisi Harun Tekin'i gündemine alarak teklif yaptığı iddia edildi. Bursaspor Kulübü yetkilileri ise, Milli kaleci için resmi bir teklif gelmediğini belirtti.
Geçtiğimiz sezon Süper Lig'in en fazla kurtarış yapan kalecisi olan Harun Tekin, 2010-11 sezonunda geldiği Bursaspor'da 120 maça çıktı. 8 sezondur Bursaspor formasını terleten deneyimli file bekçisi, geçtiğimiz yıl sözleşmesini 2020 yılına kadar uzatmıştı.
- 29 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 15:27
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Vincent Aboubakar operasyonu
Toplam 22
Yorum
İsmail YOLCU Bize gelenlerin hepsi sonradan bomba çıkıyor! zaten. Bize bomba değil futbolcu lazım.
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Sakat sakat oynayacak
Toplam 7
Yorum
İsmail YOLCU Artık sıktı. Göndersinler hep kendi Milli Takımında oynasın.
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Beşiktaş'ta kadro değişiyor
Toplam 4
Yorum
eraycan tolgay talisca ve ozinin durumuna göre değişimli oynamalı
Kaleci Harun için Bursaspor'a resmi teklif yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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