 Bursa'dan Harun Tekin açıklaması – Fotomaç – 28 Ağustos 2017
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    28 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Bursa'dan Harun Tekin açıklaması

    Bursa'dan Harun Tekin açıklaması

    Bursaspor Kulübü, sakatlığı sebebiyle A Milli Takımı'nın Ukrayna ve Hırvatistan maçlarının aday kadrosundan çıkarılan kaleci Harun Tekin'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yayınladı.

    Yeşil-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
    "Milli takımımızın Ukrayna ve Hırvatistan maçlarının aday kadrosunda yer alan başarılı File Bekçimiz Harun Tekin'nin çekilen MR ve yapılan kontrollerin ardından sağ kol triceps kasında ikinci derece zorlanma tespit edilip aday kadrodan çıkarılmıştır. Tedavisine Bursa'da devam edilecek Harun Tekin'in Süper Lig'in 4. haftasında oynayacağımız Akhisar Belediyespor maçında sahada yer alması bekleniyor" denildi.
    1. 28 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:19
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