Bursa'dan Harun Tekin açıklaması
Bursaspor Kulübü, sakatlığı sebebiyle A Milli Takımı'nın Ukrayna ve Hırvatistan maçlarının aday kadrosundan çıkarılan kaleci Harun Tekin'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yayınladı.
"Milli takımımızın Ukrayna ve Hırvatistan maçlarının aday kadrosunda yer alan başarılı File Bekçimiz Harun Tekin'nin çekilen MR ve yapılan kontrollerin ardından sağ kol triceps kasında ikinci derece zorlanma tespit edilip aday kadrodan çıkarılmıştır. Tedavisine Bursa'da devam edilecek Harun Tekin'in Süper Lig'in 4. haftasında oynayacağımız Akhisar Belediyespor maçında sahada yer alması bekleniyor" denildi.
- 28 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:19
-
34’lük delikanlı
Toplam 8
Yorum
oguzhan q7 cenk yedek baslasin takim özellikle ikinci yari gecen sene performansina yaklasmaya basladi ama sorunun bazi futbolcularin durmasindan kaynaklandigi belli
-
34’lük delikanlı
Toplam 8
Yorum
kartalcan Tamerin ayrilmasi takimdan iyi olmadi. En azindan hocaya gerektigi yerde akil veriyor müdahale ediyordu böyle beklemekle sonuca gidemeyiz
-
34’lük delikanlı
Toplam 8
Yorum
carsi09 yenilerin kenarda beklemesi cok az veya hic forma almamalari anlasilmaz.Hele ki q7 sadece gol ortalarinda var lens gibi kivrak bir adam yok
Bursa'dan Harun Tekin açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.