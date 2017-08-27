Douglas transferinde sona gelindi
Bursaspor, Katalan ekibi Barcelona'dan kadrosuna katmak istediği Douglas transferinde sona geldi.
Yeşil-beyazlı kulüp, bir süredir kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürdüğü Barcelonalı isim Douglas ile prensip anlaşmasına vardı. Oyuncunun transferinin İspanya vatandaşlığına yaptığı başvurunun sonuçlanmasının ardından netlik kazanacağı bildirildi. Brezilyalı ismin Bursaspor'a transferinin İspanya vatandaşlığına geçmesine engel olmaması halinde 27 yaşındaki oyuncu çarşamba günü Bursa'ya gelerek yeşil-beyazlı takım ile sözleşme imzalayacak.
- 27 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 19:45
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Kaleye 17’lik Berke Özer
Toplam 17
Yorum
Recep Duymaç Genç kaleciyi alalım alalımda onu gerçek milli kaleci yapabilelim mutlaka şans verelim güvenelim oynatalım ama mutlaka oynatalım.
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Sneijder'e Fransa'da şok!
Toplam 8
Yorum
karadeniz81 daha selçukta gitmeli yasınde böyle gol atacam diye pas vermess yurusun gitsin
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Fred bombası!
Toplam 25
Yorum
egge bekle bekle gerçek olur ::::))))))))
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