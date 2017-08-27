 Douglas transferinde sona gelindi – Fotomaç – 27 Ağustos 2017
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    27 Ağustos 2017, Pazar
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    Douglas transferinde sona gelindi

    Douglas transferinde sona gelindi

    Bursaspor, Katalan ekibi Barcelona'dan kadrosuna katmak istediği Douglas transferinde sona geldi.

    Oyuncunun transferinin İspanya vatandaşlığına geçmesine engel taşımaması halinde Douglas'ın çarşamba günü Bursa'ya gelerek resmi sözleşmeye imza atacağı bildirildi.

    Yeşil-beyazlı kulüp, bir süredir kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürdüğü Barcelonalı isim Douglas ile prensip anlaşmasına vardı. Oyuncunun transferinin İspanya vatandaşlığına yaptığı başvurunun sonuçlanmasının ardından netlik kazanacağı bildirildi. Brezilyalı ismin Bursaspor'a transferinin İspanya vatandaşlığına geçmesine engel olmaması halinde 27 yaşındaki oyuncu çarşamba günü Bursa'ya gelerek yeşil-beyazlı takım ile sözleşme imzalayacak.
    1. 27 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 19:45
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