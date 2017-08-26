Ali Ay: “Bu sene çok daha güzel olacak”
Bursaspor Başkanı Ali Ay, takımın iyi yolda olduğunu belirterek, “Bu sene çok daha güzel olacak” dedi.
"En az iki transfer yapacağız"
Kadrolarını güçlendirmek için en az iki transfer yapacaklarını belirten Ay, "Milli maç arası takımın daha iyi yerlere gelebilmesi için çok büyük bir avantaj. İnşallah çocuklar bu iki haftalık süreçte tamamıyla hazır olurlar. Herhalde bundan sonra çok daha güzel top oynayıp, güzel sonuçlar alacağız" diye konuştu.
Başkan Ay, ayrıca Beşiktaşlı futbolcu Andreas Beck'in transfer gündemlerinde olmadığını açıklayarak, "Sağ bek için bin oyuncu ile prensip anlaşmasına vardık. Herhalde salı ya da çarşamba günü bitecek" dedi.
- 26 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:07
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Göztepe - Trabzonspor | CANLI ANLATIM
Toplam 8
Yorum
Turgut ada Bizim bu trabzonspor dan hiçbirşey olmaz...Cimboma bakin sanki bizim de il onların 50. Yılı ayip yaa
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Trabzon'dan karara büyük tepki
Toplam 3
Yorum
ERAY TS Hakem maçı adil bir şekilde yönetme niyetiyle sahaya çıkmamış ya da amatör ligde maç yönetemeyecek kadar kötü bir hakem.
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Göztepe - Trabzonspor | CANLI ANLATIM
Toplam 8
Yorum
ofliii bu futbolcularla biz hep çile çekeriz.bir adım ileri iki adım geri gideriz.hep de öyle oldu .hiç mi ders alınmaz. okayla onurla bu iş olmaaz
Ali Ay: “Bu sene çok daha güzel olacak” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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