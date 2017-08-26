Ali Ay: “Bu sene çok daha güzel olacak”

Bursaspor Başkanı Ali Ay, takımın iyi yolda olduğunu belirterek, “Bu sene çok daha güzel olacak” dedi.

Bursaspor, Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşma sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bursaspor Başkanı Ali Ay, "İstanbul'a puan için geldik. En az bir puan almaya gelmiştik ama maalesef olmadı. Hepiniz gördünüz, Bursaspor iyi yolda. Bu sene çok daha güzel olacak" şeklinde konuştu.



"En az iki transfer yapacağız"

Kadrolarını güçlendirmek için en az iki transfer yapacaklarını belirten Ay, "Milli maç arası takımın daha iyi yerlere gelebilmesi için çok büyük bir avantaj. İnşallah çocuklar bu iki haftalık süreçte tamamıyla hazır olurlar. Herhalde bundan sonra çok daha güzel top oynayıp, güzel sonuçlar alacağız" diye konuştu.



Başkan Ay, ayrıca Beşiktaşlı futbolcu Andreas Beck'in transfer gündemlerinde olmadığını açıklayarak, "Sağ bek için bin oyuncu ile prensip anlaşmasına vardık. Herhalde salı ya da çarşamba günü bitecek" dedi.