 Timsah’ta Kartal alarmı – Fotomaç – 24 Ağustos 2017
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    24 Ağustos 2017, Perşembe
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    Timsah’ta Kartal alarmı

    Timsah’ta Kartal alarmı
    Beşiktaş'la karşılaşacak Bursaspor'da Teknik Direktör Paul Le Guen, futbolcularını taktik yönden motive etmeye çalışıyor. Takımla yaptığı toplantıda maçın önemine değinen Fransız çalıştırıcı, "Hafta başından bu yana iyi çalışıyoruz. Şunu unutmayın bir takım iyi organize ise başarılı olur. Bizim de Beşiktaş maçında iyi organize olmamız gerekiyor. Hepinizden bu maçı düşünmenizi istiyorum" dedi. Öte yandan Alanya maçında sakatlanan 28 yaşındaki Hollandalı sol kanat Joshua John, iki hafta oynayamayacak.
    1. 24 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:52
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