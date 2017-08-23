Ekoko’nun Timsah aşkı
Bursaspor, Kongo asıllı Fransız sağ kanat Ekoko’yla 2 yıllık imzayı attı. 29 yaşındaki futbolcu, “Büyük tekliflere rağmen Bursaspor’u seçtim. Görüşmelerde beni gerçekten istediklerini hissettim” dedi.
Bonservisi elindeki 29 yaşındaki Ekoko'nun maliyetinin 1 milyon 275 bin Euro olduğunu belirten Ay, "Kendisini hocamız Le Guen yakından tanıyor. Yetiştiği yılları biliyor. Hocamız istedi. Biz de izledik. Çok iyi transfer oldu" ifadelerini kullandı. Bursa'ya geldiği için çok mutlu olduğunu söyleyen Ekoko ise, "Büyük tekliflere rağmen Bursaspor'u seçtim. Oldukça pozitif şeyler hissediyorum. Görüşmelerde beni gerçekten istediklerini hissettim. O nedenle burada olmaktan çok mutluyum. Yüzde 100 hazır değilim. Herkesin çok çalışıp beni hazırlayabileceği bir ortam var. Beşiktaş maçında oynayıp oynamayacağım belli değil. Çok iyi çalışıp sürekli yer almak istiyorum" diye konuştu.
SON GÖZDE BARÇA'NIN SAĞ BEKİ
Başkan Ali Ay ayrıca sağ kanat ve sağ bek için 2 oyuncuyu istediklerini söyledi. Sağ kanat için Porto'dan Hernani'nin yanı sıra Kazakistan'ın Astana takımından Twumasi, sağ bek için ise bonservisi İspanyol devi Barcelona'da bulunan, geçen sezon S.Gijon'da kiralık oynayan Brezilyalı Douglas ile görüşme halinde olduklarını aktardı. Ay, "Kendileri gelmek istiyor. Kulüpleriyle anlaşma zemini arıyoruz. Birkaç güne imzalar atılır" bilgisini verdi.
- 23 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:49
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Şampiyonluk oranları değişti!
Toplam 3
Yorum
Tarafkartal Ligin bitmesine 5 hafta yok... Lig daha yeni başladı... 2 maç kötü oynayan takımlara kazandınız, daha dün takıma sövüyordunuz. Şimdi ne oldu
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Samir Nasri: İstanbul kulüplerinden teklif aldım
Toplam 5
Yorum
Bravo Vallahi bu takımı Şenol hocaya vereceksin Şampiyonlar Ligi'nde final oynatır. Bir Antalyalı olarak umarım hakettiği yerde olur Antalyaspor.
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Şampiyonluk oranları değişti!
Toplam 3
Yorum
CİMBOMBOMBOM ELEŞTİRMEK İSTEMEM AMA 2 HAFTA İÇİNDE BEŞİKTAŞ NE YAPTI BİLEMEM AMA GALATASARAYIN OYNADIĞI OYUN ORTADA BURADA TAM AKSİNE 2.10 GALATASARAY TM
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