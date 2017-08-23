Bursaspor'da Beşiktaş mesaisi
Bursaspor, Süper Lig'in 3. haftasında 26 Ağustos Cumartesi akşamı deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde ilk 20 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman öncesinde Fransız teknik adam, oyuncularını saha ortasında toplayarak kısa bir konuşma yaptı. Le Guen, oyuncularından müsabakalarda disiplini ellerinden bırakmamalarını istedi.
Isınma koşularıyla başlayan, koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla devam eden antrenman, son bölümde yapılan taktik prova ile sona erdi.
Yeşil-beyazlılarda sakatlığı nedeniyle Alanyaspor maçında forma giyemeyen Deniz Yılmaz, bugünkü antrenmana çıktı.
Sakatlıkları bulunan Joshua John ve Kubilay Kanatsızkuş ve gribal enfeksiyon geçiren Ertuğrul Ersoy ise antrenmanda yer almadı.
Bursaspor, yarın sabah yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam edecek.
- 23 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 14:36
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Selçuk İnan ve Emre Belözoğlu için müthiş plan!
Toplam 4
Yorum
4elements ALLAH büyüktür, insallah!
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İşte başarıyı getirecek sistem
Toplam 7
Yorum
advers Quaresmanın oyundan her çıkışında sergilemiş olduğu çirkin davranışlar takım arkadaşları için nasıl bir örnek oluyor hiç düşünüldü mü ?
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Selçuk İnan ve Emre Belözoğlu için müthiş plan!
Toplam 4
Yorum
Çok iyi ya Emre yada emre gibi bir merkez ortasaha lazım,forvet,stoper sağ kanat ve bek.
Bursaspor'da Beşiktaş mesaisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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