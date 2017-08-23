Bursaspor'da Beşiktaş mesaisi

Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde ilk 20 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman öncesinde Fransız teknik adam, oyuncularını saha ortasında toplayarak kısa bir konuşma yaptı. Le Guen, oyuncularından müsabakalarda disiplini ellerinden bırakmamalarını istedi.

Isınma koşularıyla başlayan, koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla devam eden antrenman, son bölümde yapılan taktik prova ile sona erdi.

Yeşil-beyazlılarda sakatlığı nedeniyle Alanyaspor maçında forma giyemeyen Deniz Yılmaz, bugünkü antrenmana çıktı.

Sakatlıkları bulunan Joshua John ve Kubilay Kanatsızkuş ve gribal enfeksiyon geçiren Ertuğrul Ersoy ise antrenmanda yer almadı.

Bursaspor, yarın sabah yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam edecek.