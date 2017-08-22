Ekoko ile 2 yıllık sözleşme

Bursaspor'un Özlüce Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay ile Fransız futbolcu Jires Kembo Ekoko katıldı. Geçtiğimiz sezon Dubiai'nin Al-Nasr takımında forma giyen ve 24 maçta yer alan Ekoko'ya Bursaspor bonservis bedeli ödemeyecek. Başkan Ali Ay, Ekoko'nun maliyetinin 1 milyon 275 bin Euro olduğunu belirtti.



YEDİNCİ TRANSFERİMİZ

Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay imza töreninde yaptığı konuşmada, "Bugün yedinci transferimiz Jires Kembo Ekoko ile beraberiz. Biz bu sezon gereken neyse yapıyoruz. Yapılanların hepsi nokta transferlerdi. Maçta da gördünüz. Beşiktaş maçı sonrasında 15 günlük milli ara olacak. Takımımız bu dönemde tam hazır duruma gelecek. Hepimiz takımımızı zevkle izleyeceğiz. Bursaspor camiası ve taraflarımız için hayırlı olmasını diliyorum. Kendisini hocamız Le Guen lakından tanıyor. Yetiştiği yılları biliyor. Hocamız istedi. Bizde izledik. Çok iyi transfer oldu" dedi.



?HERNANİ İÇİN PORTO BEKLENİYOR

Daha sonra transferlerin sorulması üzerine Başkan Ali Ay şunları söyledi:

"Portolu oyuncu Hernani ile problem yok. Porto kulübü UEFA kriterlerine fair-playda sıkıntılı. Yeni oyuncu alamayabilirler. O nedenyle en geç cuma akşamına kadar cevap verecekler. En az 1 kanat oyuncusu ve bir sağbek düşünüyoruz. Yarına kadar netleşecek. Sağbek İspanya'dan. Olumsuz olursa, alternatifimiz de hazır. Artık transferi kapatmamız lazım. Beşiktaş maçı sonrası verilecek 2 haftalık ara yeni bir kamp dönemi gibi olacak. Gidecek 5-6 oyuncu var. Bunlarla ilgili girişimler sürüyor. Bizler, menajerler çalışıyor, kendileri de bakıyor 5-6 oyuncu gidecek."



KUBİLAY İÇİN SABIR LAZIM

"Kubilay bizim alt yapımızdan çıkmış bir oyuncu, özellikle üzerinde duruyoruz. Taraftarlarımızın da ordan çok şey beklediğini biliyoruz. Daha 20 yaşında. Çok daha iyi olacak. Böyle şeylerde sabretmemiz gerekiyor. Fırsat veriliyor, Kulibay çok iyi topçu olacak. Le Guen de onun üzerinde duruyor. O gün tercih yapması gerekiyordu, tercihi Kubilay yönünde oldu."



?EKOKO: İSTİYEREK BURSAYEA GELDİM

Bursaspor'un yeni kanat oyuncusu Fransız Jires Kembo-Ekoko, "Merhaba herkese. Burada olmak büyük bir zevk. Bana yapılan büyük tekliflere rağmen Bursaspor'u seçtim. Oldukça pozitif şeyler hissediyorum. Görüşmelerde buranın gerçekten beni istedikleri hissettim. O nedenle burada olmaktan çok mutluyum" dedi.



Basın mensuplarının Beşiktaş maçında oynamaya hazır olup olmadığının sorulması üzerine Ekoko, "Le Guen'i çok uzun süredir tanıyorum. Fransa'da ciddi ve çalışkan olarak bilinir. İyi şöhreti var. Yüzde 100 hazır değilim. Herkesin çok çalışıp beni hazırlayabileceği bir ortam var. Beşiktaş maçında oynayıp oynamayacağım belli değil. Çok iyi çalışıp sürekli yer almak istiyorum" diye cevap verdi.