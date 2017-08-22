Bursaspor'dan dev hamle
Bursaspor sağ kanat için Hernani'nin yanı sıra Twumasi, sağ bek için de Barcelona'dan Douglas konusunda girişimlerini sürdürüyor
Süper Lig ekiplerinden Bursaspor'da transfer çalışmaları kapsamında iki mevki için girişimler devam ediyor.
Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, Özlüce Tesisleri'nde Ekoko'nun imza töreninin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, sağ kanat ve sağ bek için 2 oyuncuyu kadrolarına dahil etmek istediklerini söyledi.
Sağ kanat için Portekiz'in Porto takımından Hernani'nin yanı sıra Kazakistan'ın Astana takımından Twumasi, sağ bek için ise bonservisi İspanya'nın Barcelona takımında bulunan Brezilyalı Douglas ile görüşme halinde olduklarını anlatan Ay, "Her 3 oyuncunun transferi için temaslarımız sürüyor. Aslında her 3 oyuncu ile ilgili bir sorun yok. Kendileri gelmek istiyor. Kulüpleriyle anlaşma zemini arıyoruz." dedi.
Ay, Hernani için yönetim kurulu üyesi Hasan Parlakay'ın Portekiz'de bulunduğunu vurgulayarak, "Porto ve Astana takımlarının yanıtına göre bir karar vereceğiz. Hernani'yi kiralık, Twumasi'yi ise bonservisi ile transfer etme durumu söz konusu. Barcelona'dan Douglas için ise bu akşama kadar bir yanıt gelecek. Bir an önce oyuncuları kadromuza dahil ederek transferi sonlandırmak istiyoruz. Birkaç güne kadar imzalar atılır." diye konuştu.
Rodallega'nın maliyeti yüksek geldi
Trabzonsporlu Hugo Rodallega ile ilgili bir düşüncelerinin olduğunu anlatan Ay, ancak oyuncunun yılık maliyetini çok yüksek bulduklarını ifade etti.
Rodallega'nın yıllık maliyetinin 1,6 milyon avro civarında olduğunu öğrendiğini aktaran Ay, "Fiyatı uygun olsaydı kiralamak için girişimde bulunabilirdik. Ancak yüksek maliyetten dolayı bir girişimimiz olmadı." ifadesini kullandı.
- 22 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 15:39
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Yorum
gustave acaba? Türk takımlarına gelen gençlerin sonu hiç de o kadar parlak değil eğer iyi bir vizyonu yoksa
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Rambo_37 Orta alanda tek on libero oynayıp yanında alper veya ekici oynarsa ileri çıkarsın. Dirara verilen 4.5m € ya yazık lens i alsaydın daha iyidi
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