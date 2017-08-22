 Bursaspor, pilot takımına gol yağdırdı – Fotomaç – 22 Ağustos 2017
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    22 Ağustos 2017, Salı
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    , pilot takımına gol yağdırdı

    <a href="/index/bursaspor?id=09dc409d-9021-414f-b6ef-c93912dd6d9b" class="" rel="tag">Bursaspor</a>, pilot takımına gol yağdırdı

    Süper Lig ekiplerinden , TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden pilot takımı ile yaptığı hazırlık maçını 7-0 kazandı.

    Yeşil-beyazlı ekip, ligin 3. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. , Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıkları kapsamında Özlüce Tesisleri'nde ile hazırlık maçı yaptı.

    Bursa temsilcisi, karşısında sahaya Muhammed Şengezer, Paschal Okoli, Faty, Bilal Kısa, Onur Atasayar, Merter Yüce, Jorquera, Furkan Soyalp, Delarge, Ekoko ve Sinan Bakış ilk 11'iyle çıktı.

    Maçın ilk yarısını , Furkan Soyalp, Delarge ve Sinan Bakış'ın (2) golleriyle 4-0 önde tamamladı.

    İkinci yarıda Fransız teknik adam Paul Le Guen, Bilal Kısa'nın yerine Ozan Can Körkçü, Jorquera'nın yerine Yusuf Abdullah, Delarge'ın yerine Kofi, Ekoko'nun yerine ise Necid'e şans verdi.

    Bursaspor, ikinci yarıda Yusuf Abdullah (2) ve Sinan Bakış'la üç gol daha buldu, karşılaşmayı 7-0 kazandı.

    1. 22 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 20:15
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