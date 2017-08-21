 Bursaspor kanatlandı – Fotomaç – 21 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Ağustos 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Bursaspor kanatlandı

    Bursaspor kanatlandı

    Bursaspor, kanat transferinde mutlu sona ulaştı.

    Yeşil-beyazlılar, gündemindeki Twumasi ve Hernani dışında farklı bir isimle el sıkıştı. Timsah, BAE'de Al Nasr'dan 29 yaşındaki Kongo asıllı Fransız sol kanat Jires Kembo- Ekoko'yla anlaştığını duyurdu. Geçen sezon 30 maçta, 2 gol atan Ekoko'yla bugün sağlık kontrolleri sonrası imza atılacağı açıklandı.
    1. 21 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:28
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bursaspor kanatlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.