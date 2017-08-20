 Timsah 90’dan vurdu – Fotomaç – 20 Ağustos 2017
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    20 Ağustos 2017, Pazar
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    Timsah 90’dan vurdu

    Timsah 90’dan vurdu

    iki kez öne geçti, bırakmadı Tam maç bitti denilirken 90’da Delarge sahneye çıktı.

    Sezona kötü bir başlangıç yapan , 'u son dakikada geçti. Yeşil-beyazlı takım, Alaynaspor'u 90'da attığı golle 3-2 devirdi. 38'de Badu, 44'te Batalla ile ilk yarıyı 2-0 önde bitiren Timsah, ikinci devrede Etame ve Vagner Love'ı durduramadı. Beraberlik sonrası ataklarını sıklaştıran Bursaspor, dakikalar 90'ı gösterirken Delarge'ın Haydar'ın bacak arasından attığı golle 3 puanı getirdi. Böylece Bursa, gelecek haftaki Beşiktaş sınavı öncesi moral buldu. Öte yandan Timsah, yeni sezonda ilk kez seyircisiyle buluştu. Tribünlerin büyük bir bölümünü dolduran yeşil-beyazlı taraftarlar takımlarına büyük destek verdi.
    1. 20 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 03:29
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