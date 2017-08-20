Harun Tekin'den Beşiktaş yorumu
Bursaspor'un milli kalecisi Harun Tekin, Alanyaspor'a karşı aldıkları galibiyetin ardından taraftarlar ile birlikte yaşadıkları sevinci özlediklerini belirterek, “Şimdi önümüzde hem bizim için hem de taraftarlarımız için çok önemli bir karşılaşma var. O karşılaşmaya da en iyi şekilde hazırlanıp, inşallah oradan da alnımızın akıyla çıkacağız” dedi.
"İnşallah oradan da alnımızın akıyla çıkacağız"
Yeni bir takım oluştuğunu ve git gide birbirlerine alıştıklarını dile getiren Harun Tekin, "Taraftarımız destekledikçe ilerleyen haftalarda daha iyi olacağına inanıyorum. Önümüzde hem bizim için hem de taraftarlarımız için çok önemli bir karşılaşma var. O karşılaşmaya da en iyi şekilde hazırlanıp, inşallah oradan da alnımızın akıyla çıkacağız" şeklinde konuştu.
"Kubilay destek olunması gereken bir oyuncu"
Genç oyuncu Kubilay Kanatsızkuş'a destek verilmesinin gerektiğini ifade eden Harun, "Kubilay genç bir kardeşimiz Geçen sene de çok tepkiler oldu. Bu takımla alakalı. Kötü gittiğimiz zamanlar bir kişiye bağlı değil. Bence destek olunması gereken bir oyuncu. Altyapımızdan çıkmış bir değer. Biraz destek olunursa daha iyi olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Aziz: "Son dakikaya kadar maçı bırakmadık"
Galibiyeti taraftarlara armağan ettiklerini belirten Aziz Behich, "90 dakika bizim arkamızda kaldılar. Onlara çok teşekkür ediyorum. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Son dakikaya kadar maçı bırakmadık. İnşallah bu puanlar devam eder" dedi.
- 20 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 11:30
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Yaşlandıkça zorlanıyor
Toplam 2
Yorum
Q Beşiktaşın hala idman eksiği var bir önce bu giderilmeli. kadro konusunda da hala uygun 11i bulamadık
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Vida’da kritik viraj
Toplam 2
Yorum
KALECİ LAZIM kaleci fabri hiç ama hiç güven vermiyor.Biliyorum şuan kaleci almak lüsk bir harcama olacak ama saçma goller yemememiz için ŞART
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Atiba yoksa ‘sorun’ var
Toplam 2
Yorum
q atiba dafans ile hücüm arasında köprü görevi görüyor. Oğuzhan ve tolgay'ın ATİBA gibi toparlayıcı etkisi malesef yok
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