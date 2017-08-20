Fransız sağ kanatla anlaşma tamam!

Bursaspor, Fransız kanat oyuncusu Jires Kembo-Ekoko ile prensipte anlaşma sağladığını duyurdu.

Bursaspor, transferde yeni bir oyuncuyu daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Yeşil beyazlı ekip son olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nden Al-Nasr Kulübü'nde forma giyen Fransız kanat oyuncusu Jires Kembo-Ekoko ile prensipte anlaşma sağladı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada 29 yaşındaki oyuncunun sağlık kontrollerinin yarın yapılacağı ve son görüşmelerin ardından resmi sözleşmeye imza atacağı bilgisi paylaşıldı.

84 GOLE KATKI VERDİ

Fransa'nın Rennes Kulübü'nde uzun süre oynadıktan sonra 2012-13 sezonunda Birleşik Arap Emirlikleri'nin yolunu tutan Kembo-Ekoko, Al-Alain Kulübü'ne 3.7 milyon Euro'ya transfer oldu. Bir ara Katar'ın El-Jaish Kulübü'nde kiralık oynayan tecrübeli futbolcu, son olarak Al-Nasr Kulübü'nde ter döküyordu. Fransa'nın U20 ve U21 Milli takımlarında da forma şansı bulan Kembo-Ekoko, kariyerinde ise 263 maça çıkıp, 56 gol ve 28 asist kaydetti.