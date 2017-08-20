Fransız sağ kanatla anlaşma tamam!
Bursaspor, Fransız hücum oyuncusu Jires Kembo-Ekoko ile prensip anlaşmasına vardıklarını açıkladı.
Bursaspor, Fransız kanat oyuncusu Jires Kembo-Ekoko ile prensipte anlaşma sağladığını duyurdu.
Bursaspor, transferde yeni bir oyuncuyu daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Yeşil beyazlı ekip son olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nden Al-Nasr Kulübü'nde forma giyen Fransız kanat oyuncusu Jires Kembo-Ekoko ile prensipte anlaşma sağladı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada 29 yaşındaki oyuncunun sağlık kontrollerinin yarın yapılacağı ve son görüşmelerin ardından resmi sözleşmeye imza atacağı bilgisi paylaşıldı.
84 GOLE KATKI VERDİ
Fransa'nın Rennes Kulübü'nde uzun süre oynadıktan sonra 2012-13 sezonunda Birleşik Arap Emirlikleri'nin yolunu tutan Kembo-Ekoko, Al-Alain Kulübü'ne 3.7 milyon Euro'ya transfer oldu. Bir ara Katar'ın El-Jaish Kulübü'nde kiralık oynayan tecrübeli futbolcu, son olarak Al-Nasr Kulübü'nde ter döküyordu. Fransa'nın U20 ve U21 Milli takımlarında da forma şansı bulan Kembo-Ekoko, kariyerinde ise 263 maça çıkıp, 56 gol ve 28 asist kaydetti.
- 20 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 18:18
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Koltuk rezaleti
Toplam 2
Yorum
süleyman Babası Ankara'yı, oğlu stadı kirletti...
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Nasri’ye coşkulu karşılama
Toplam 5
Yorum
Super transfer Çok güzel bi transfer hayırlı olsun ve TÜRKİYE ligine yakışan bi futbolcu tebrikler Antalyaspor
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Yaşlandıkça zorlanıyor
Toplam 11
Yorum
bjktufan alınan oyuncular hep yaşlı malesef halbuki şenol hoca varken talisca gibi transferlerle yüksek bonservis gelirleri de elde edilebilir
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