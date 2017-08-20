Bursaspor'un yenileri ilkleri yaşadı
Bursaspor, Alanyaspor’u yenerek 3 puanı 3 golle alırken takıma yeni katılan Emmanuel Badu 358 gün, Dzon Delarge ise 254 gün sonra fileleri havalandırdı.
Bursaspor adına gol perdesini açan Emmanuel Badu, uzun bir sürenin ardından suskunluğuna son verdi. Geçtiğimiz sezon İtalya'nın Udinese takımında 30 maça çıkmasına karşın fileleri havalandıramayan Ganalı oyuncu, dün ise 358 gün sonra gol sevinci yaşadı. Yeşil beyazlı ekipte kiralık olarak forma giyen Badu, son golünü ise 28 Şubat 2016'da Udinese formasıyla Hellas Verona'ya karşı kaydetmişti.
DELARGE İLK MAÇINDA GOLLE TANIŞTI
Bursaspor'a bu sezon dahil olan ve takımına galibiyeti getiren golü kaydeden Dzon Delarge da, tıpkı Badu gibi gol hasretine son verdi. 254 gün sonra rakip fileleri sarsan Kongolu oyuncu, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Osmanlıspor'da 41 maçta 3 gol atmıştı. Oyuna Kubilay Kanatsızkuş'un yerine 72'nci dakikada dahil olan Delarge, ayrıca yeşil beyazlı forma ile ilk maçında golle tanıştı. Bursaspor'un kadrosundaki skora en fazla katkı veren oyuncusu olan kaptan Pablo Martin Batalla da penaltıdan attığı gol sonrası yeşil beyazlı forma ile 222'nci maçında 64'üncü kez gol sevincini yaşadı.
- 20 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 13:14
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Beck giderse Schelotto
Toplam 6
Yorum
bizim yönetim acil yapılması gerekenleri yapmıyor,fantastik işlerle ugraşıyor iki yılda bir vida işini halledemediniz bu sene şampiyonluk hayal olur unutm
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Emre Mor’da flaş gelişme
Toplam 3
Yorum
Elazığlı emre mor -elmas oguz kaan samed hepsinde cevher var.Gönder topal josef ozanı oynat bunları.10 sene arkana yaslan izle
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Fabri yerini bilmiyor
Toplam 2
Yorum
serdar takımın ahengi bozuldu koşmayan mücadele etmeyen yaşlı oyunculardan kurulu bir takım olduk bence kalecinin suçu yok
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