Timsah’ta Virgil sesleri

Bursaspor, kanat arayışlarında rotasını Bulgaristan'a çevirdi.

Norveç'te Viking'de oynayan Adegbenro ve Kazakistan'da Astana'dan Twumasi'den olumsuz yanıt alan Timsah'ın, Teknik Direktör Paul Le Guen'in raporu doğrultusunda Bulgaristan'da Ludogorets'te oynayan 24 yaşındaki Hollandalı sol açık Virgil Misidjan'ın peşine düştüğü öğrenildi. Yeşil-beyazlı kurmayların, Bulgar ekibine resmi teklifte bulunduğu ve yanıt beklediği kaydedildi. Kontratı sezon sonunda bitecek olan genç kanat oyuncusu, yeni başlayan ligde 7 maçta, 2 gol attı.