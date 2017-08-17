 Timsah’ta Virgil sesleri – Fotomaç – 17 Ağustos 2017
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    17 Ağustos 2017, Perşembe
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    Timsah’ta Virgil sesleri

    Timsah’ta Virgil sesleri

    , kanat arayışlarında rotasını Bulgaristan'a çevirdi.

    Norveç'te Viking'de oynayan Adegbenro ve Kazakistan'da Astana'dan Twumasi'den olumsuz yanıt alan Timsah'ın, Teknik Direktör Paul Le Guen'in raporu doğrultusunda Bulgaristan'da Ludogorets'te oynayan 24 yaşındaki Hollandalı sol açık Virgil Misidjan'ın peşine düştüğü öğrenildi. Yeşil-beyazlı kurmayların, Bulgar ekibine resmi teklifte bulunduğu ve yanıt beklediği kaydedildi. Kontratı sezon sonunda bitecek olan genç kanat oyuncusu, yeni başlayan ligde 7 maçta, 2 gol attı.
    1. 17 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:00
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