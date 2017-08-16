Deplasman yasağı geri döndü!
Yeşil-beyazlı kulüp, Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş ile 26 Ağustos Cumartesi günü Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmaya İstanbul İl Güvenlik Kurulunun aldığı karar doğrultusunda Bursasporlu taraftarların alınmayacağını açıkladı
Bursaspor'un, Süper Lig'in 3. haftasında İstanbul'da Beşiktaş ile oynayacağı müsabakaya, İstanbul İl Güvenlik Kurulunun aldığı karar doğrultusunda yeşil-beyazlı taraftarların alınmayacağı bildirildi.
Bursaspor Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Süper Lig 2017-2018 İlhan Cavcav sezonunun üçüncü haftasında 26 Ağustos 2017 tarihinde Vodafone Park'ta oynayacağımız Beşiktaş maçına, İstanbul İl Güvenlik Kurulunun almış olduğu karar doğrultusunda taraftarlarımız alınmayacaktır." denildi.
- 16 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 18:21
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Toplam 39
Yorum
UYUŞUK DİRAR TRANSFERİ KRASİÇ VAKASIDIR GÖRÜN BAKIN.
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Toplam 21
Yorum
CİMBOM AMAM ALINAN FUTBOLCULAR İYİDE BONSERVİSİNE VE FUTBOLCULARA ÇOK FAZLA PARA VERİLİYOR. PAZARLIKL 3'E 4'E ALINACAK ADAMA 8-9 MİLYON VERİLMEZ.
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Toplam 10
Yorum
Alın gitsin Van Der Wiel i verelim size iş yapar...
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