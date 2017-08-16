 Deplasman yasağı geri döndü! – Fotomaç – 16 Ağustos 2017
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    16 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Deplasman yasağı geri döndü!

    Deplasman yasağı geri döndü!

    Yeşil-beyazlı kulüp, Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş ile 26 Ağustos Cumartesi günü Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmaya İstanbul İl Güvenlik Kurulunun aldığı karar doğrultusunda Bursasporlu taraftarların alınmayacağını açıkladı

    Bursaspor'un, Süper Lig'in 3. haftasında İstanbul'da Beşiktaş ile oynayacağı müsabakaya, İstanbul İl Güvenlik Kurulunun aldığı karar doğrultusunda yeşil-beyazlı taraftarların alınmayacağı bildirildi.

    Bursaspor Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Süper Lig 2017-2018 İlhan Cavcav sezonunun üçüncü haftasında 26 Ağustos 2017 tarihinde Vodafone Park'ta oynayacağımız Beşiktaş maçına, İstanbul İl Güvenlik Kurulunun almış olduğu karar doğrultusunda taraftarlarımız alınmayacaktır." denildi.

    1. 16 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 18:21
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