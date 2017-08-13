 ‘Mücadele iyiydi’ – Fotomaç – 13 Ağustos 2017
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    13 Ağustos 2017, Pazar
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    ‘Mücadele iyiydi’

    ‘Mücadele iyiydi’
    Basın Sözcüsü Suat Paçacı, Süper Lig'de sezonun açılışında deplasmanda Başakşehir'e 1-0 mağlup oldukları maçta takımın mücadele arzusu ve isteğinin iyi olduğunu söyledi. Paçacı, "Takım olma yolunda biraz daha mesafe katetmeliyiz. Ona rağmen Başakşehir maçı doğru yolda olduğumuzu gösterdi" diye konuştu.
    1. 13 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:06
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