 Delarge imzaladı – Fotomaç – 11 Ağustos 2017
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    11 Ağustos 2017, Cuma
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    Delarge imzaladı

    Delarge imzaladı

    , yeni transferi ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

    Avusturya'nın A.Wacker takımından transfer edilen 27 yaşındaki Kongolu sol kanat için İkinci Başkan Ali Ademoğlu'nun da katıldığı imza töreni düzenlendi. Geçen sezon Osmanlı'da kiralık oynayan Delarge törende, "Çek Cumhuriyeti'nde bile takip ettiğim kulüptü. Buraya bütün kalbimle her şeyi vermeye, bu takımı iyi yerlere getirmeye geldim. İnandığım gibi bu sene sonunda Avrupa kupalarına gidebilme hedefim var" dedi.
    1. 11 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:06
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