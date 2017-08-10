Son Timsah Delarge
Geçen sezon Osmanlıspor’da kiralık olarak oynayan Admira Wackerli Dzon Delarge’la her konuda anlaşıldı. Bursa’ya gelen 27 yaşındaki tecrübeli futbolcuyla bugün 2+1 yıllık sözleşme imzalanacak
Bursaspor Başkanı Ali Ay'ın önceki gün Agu'nun imza töreninde açıkladığı Kongolu sol kanat Dzon Delarge da Timsah oldu. Ay yönetimi, geçen sezon Süper Lig'de Osmanlıspor'da kiralık olarak oynayan 27 yaşındaki solak futbolcuyla ile her konuda anlaşmaya vardı. Önce İstanbul'a gelen ardından Bursa'ya geçen Delarge'la bugün sağlık kontrolleri sonrası 2+1 yıllık resmi sözleşme imzalanacağı bildirildi. Geçen sezon mor-sarılılarda 41 karşılaşmaya çıkan deneyimli futbolcu 3 kez de gol sevinci yaşadı.
2 KANAT, 1 DE SAĞ BEK SIRADA
Yeşil-beyazlıların Başkanı, Delarge'a yıllık 400 bin euro, kulübü A.Wacker'e de 400 bin euro ödeneceğini belirtirken, "Ayrıca 2 kanat oyuncusu ve 1 sağ bek alacağız" diye transfer çalışmalarının sürdüğünü vurguladı. Başkan Ay, Norveç'te Viking takımında oynayan 21 yaşındaki Nijeryalı sol kanat Samuel Adegbenro ile Kazakistan'da Astana kulübünde ter döken 23 yaşındaki Ganalı sağ kanat Patrick Twumasi'yle ilgilendiklerini daha önce açıklamıştı.
Serkan YETİŞMİŞOĞLU
2 KANAT, 1 DE SAĞ BEK SIRADA
Yeşil-beyazlıların Başkanı, Delarge'a yıllık 400 bin euro, kulübü A.Wacker'e de 400 bin euro ödeneceğini belirtirken, "Ayrıca 2 kanat oyuncusu ve 1 sağ bek alacağız" diye transfer çalışmalarının sürdüğünü vurguladı. Başkan Ay, Norveç'te Viking takımında oynayan 21 yaşındaki Nijeryalı sol kanat Samuel Adegbenro ile Kazakistan'da Astana kulübünde ter döken 23 yaşındaki Ganalı sağ kanat Patrick Twumasi'yle ilgilendiklerini daha önce açıklamıştı.
Serkan YETİŞMİŞOĞLU
- 10 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 03:38
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Soldado: "Türkiye'nin en büyüğüne geldim"
Toplam 118
Yorum
Onur HastaGs lıyım hayırlı olsun kardes takımımıza.Gs olmazsa Fb, Fb olmazsa Gs olmaz.Ama nıye genclerımız yok bızım yazık degılmı paralarımıza..
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Fenerbahçe'nin "Kocaman" ümidi
Toplam 17
Yorum
POZ Güzelde poz vermiş, ısmarlama haber için. YEDİK...
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Soldado: "Türkiye'nin en büyüğüne geldim"
Toplam 118
Yorum
ned en büyüğüne grlmiş ??
Son Timsah Delarge haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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