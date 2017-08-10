Bursaspor, Delarge ile sözleşme imzaladı

Bursaspor, yeni transferi Dzon Delarge ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeşil-beyazlı takımın Avusturya'nın Admira Wacker takımından renklerine kattığı Delarge için Özlüce Tesisleri'nde imza töreni düzenledi. Törende konuşan Delarge, "Keşke Türkçe konuşabilseydim. Bunu başaramadım. Fransızca konuşuyorum. Böyle bir kulübe geldiğim için mutluyum. Çok fazla tarihi olan bir kulüp. Bu kulübe karşı maç oynadım. Çek Cumhuriyeti'nde bile takip ettiğim kulüptü. Buraya bütün kalbimle her şeyi vermeye, bu takımı iyi yerlere getirmeye geldim. İnandığım gibi bu sene sonunda Avrupa kupalarına gidebilme hedefim var. Bu hedefler doğrultusunda çok çalışıp kulübü istediğimiz yerlere getireceğiz" dedi.



Ademoğlu: "Yeni sezona çok iddialı başladık"

Bursaspor İkinci Başkanı Ali Ademoğlu ise, "Yarın yeni futbol sezonuna başlıyoruz. Bu sezonun hayırlı olmasını diliyorum. Yeni sezona çok iddialı başladık. İyi transferler yaptık. Hocamızın ve scout ekibi transferleri belirledi. Hocamız dünya markası. Yabancı olmadığımız Delarge ile anlaştık. Kanat oynayan iyi bir oyuncumuz. Birçok görüşmeler yaptık. Ben de işin içerisindeydim. Avusturya'da kamptan Viyana'ya 4 arkadaşımızla gittik. Ciddi pazarlıklar yaptık. Bazı konularda anlaşamadık. Biz döndüğümüzde Bursaspor çalışmaya devam eder. Devam eden görüşmeler neticesinde sözleşme imzalıyoruz. Delarge'nin Bursaspor'a büyük katkılar katacağını umuyorum. Delarge bildik tanıdık bir oyuncu" diye konuştu.



"Hırsız demek kimsenin hakkı değildir"

Sosyal medyada Başkan Ali Ay hakkında yazılanlara tepki gösteren Ademoğlu, "Çok üzgün olduğumu söylemek istiyorum. Bursaspor camiası ve şampiyon takımdan söz ediyoruz. Türkiye tarafından sevilen sayılan ve takdir görülen kulübüz. Bu kulübünde başkanı var. Bursaspor'a cebinden 10 milyon Euro ayıran ve mesai yapan başkan görmedim. Bursaspor'a katkı sağladıktan sonra eleştiriye varız. Başkanımız bunları hak etmedi. Bugün söylenenler ise hiç yakışmadı. Hırsız demek kimsenin hakkı değildir. Türkiye Cumhuriyeti devleti hukuk devletidir. Biz hata yapabiliriz. Ama bu yakıştırmayı kabul etmiyorum. Benim başkanım ve yönetim kurulum bunu hak etmiyor" açıklamasını yaptı.



"Başakşehir maçından puan ya da puanlarla dönmek istiyoruz"

Transferde iki isim üzerinde durduklarını anlatan Ademoğlu, Başakşehir maçı hakkında şunları söyledi:

"Başakşehir ülkemizi Avrupa'da temsil ediyoruz. Onlara saygı duyuyoruz. Futbolda zaman ve uyum önemlidir. Kaliteli takım kurduk. Ama biraz zamana ihtiyacımız olabilir. Tam olarak hazırız. Başakşehir maçından puan yada puanlarla dönmek istiyoruz" şeklinde konuştu.