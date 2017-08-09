Bursaspor taktik çalıştı
Bursaspor sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti.
Teknik Direktör Paul Le Guen nezaretinde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman çabukluk çalışmasıyla devam etti. Daha sonra 6'ya 3 pas pres çalışması yapan Bursaspor'da futbolcular son bölümde ise taktik çalışma yaptı. Yeşil beyazlılar yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını tamamlayacak ve öğleden sonra İstanbul'a hareket edecek.
JOVİÇ'İ DUYURDULAR
Bursaspor Kulübü resmi internet sitesinde yaptığı duyuru ile Bobon Joviç'in kiralandığını duyurdu. Resmi sitede yer alan duyuru şöyle:
"Oyuncumuz Boban Jovic için Polonya'nın Slask Wroclaw kulübü ile 1 yıllık kiralık, satın alma opsiyonlu olarak anlaşma sağlanmıştır."
- 09 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:54
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Talisca'da son durum
Toplam 9
Yorum
CasCan Eğer sözleşme gereklerini BJK yerine getirmiş ise kimse alamaz. BJK nın kolaylık göstermesi ve Talisca'nın da istemesi lazım
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''G.Saray'da oynamak harikaydı''
Toplam 9
Yorum
aslan bu ülkenin paralarını saçanlar görsün 5 milyona oynayan adam brüt 1.8 e gitti taraftarda uyansın artık yazık bu bizim paramız yazıkkkkkkkk
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Ndiaye 10’a doğru
Toplam 49
Yorum
bunlar eren, selçuk ve muslera da gönderilmeliydi. geçen sene gs bütün derbileri kaybetti. sebebide bu üçlüydü.
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