 Bursaspor taktik çalıştı – Fotomaç – 09 Ağustos 2017
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    09 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Bursaspor taktik çalıştı

    Bursaspor taktik çalıştı

    Bursaspor sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti.

    Teknik Direktör Paul Le Guen nezaretinde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman çabukluk çalışmasıyla devam etti. Daha sonra 6'ya 3 pas pres çalışması yapan Bursaspor'da futbolcular son bölümde ise taktik çalışma yaptı. Yeşil beyazlılar yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını tamamlayacak ve öğleden sonra İstanbul'a hareket edecek.

    JOVİÇ'İ DUYURDULAR
    Bursaspor Kulübü resmi internet sitesinde yaptığı duyuru ile Bobon Joviç'in kiralandığını duyurdu. Resmi sitede yer alan duyuru şöyle:
    "Oyuncumuz Boban Jovic için Polonya'nın Slask Wroclaw kulübü ile 1 yıllık kiralık, satın alma opsiyonlu olarak anlaşma sağlanmıştır."

    1. 09 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:54
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