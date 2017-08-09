 Agu imzaladı Delarge yolda – Fotomaç – 09 Ağustos 2017
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    09 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Agu imzaladı Delarge yolda

    Agu imzaladı Delarge yolda

    Porto’dan kiralanan Agu’nun imza töreninde Başkan , Kongolu sol kanat Delarge’la el sıkıştıklarını, Ganalı sağ kanat Twumasi’yi de beklediklerini söyledi.

    , Porto'dan 1 yıllığına kiraladığı Mikel Agu'ya imza töreni düzenledi. Başkan , törende transfer gündemindeki Kongolu sol kanat Delarge ve Ganalı sağ kanat Twumasi konusunda çarpıcı açıklamalar yaptı. Ay, "Delarge ile görüşüldü. Büyük ihtimalle oda gelecek diye düşünüyorum. Twumasi'den haber bekliyoruz. Bunlar hemen olacak işler değil. Kazakistan'da daha da zor. Nakit ödeme istediler. Biz de 3 taksitle ödeyebiliriz dedik. Ondan da bugün yada gece haber gelebilir. En az 3 transfer daha yapacağız" ifadelerini kullandı.
    1. 09 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:51
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