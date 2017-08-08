 Timsah kanatlanacak – Fotomaç – 08 Ağustos 2017
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    08 Ağustos 2017, Salı
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    Timsah kanatlanacak

    Timsah kanatlanacak

    Badu'dan sonra orta sahaya Porto'dan Nijeryalı Agu'yu da alan , rotasını kanatlara çevirdi

    Timsah, kanatlara iki takviye yapmak üzere transfer harekatını hızlandırdı. Yeşil-beyazlı kurmaylar yine Porto'dan 26 yaşındaki Portekizli sol kanat Hernani'yi kiralamak için temas kurduğu ve genç futbolcunun teklife sıcak baktığı öğrenildi. Yönetim, Kazakistan'da Astana'da oynayan Ganalı sağ kanat Patrick Twumasi'de ise kulübünü ikna etmesi halinde 1-2 gün içinde imza attırmayı planlıyor. Teknik Direktör Le Guen, iki oyuncuyu da kadrosunda görmek istiyor.
    1. 08 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:41
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