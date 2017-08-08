Bursaspor kadroyu gençleştirdi
Transferde geçtiğimiz sezona nazaran genç oyuncuları kadrosuna dahil eden Bursaspor yaş ortalamasını da düşürünce yeşil beyazlı takımın yaş ortalaması 23,8 oldu.
Bursaspor bu sezon önceki dönemlere nazaran genç oyunculara yöneldi. İlk etapta Feyenoord U19 takımından Ozan Kökçü'yü transfere başlayan yeşil beyazlı ekip, şu ana dek kiralıktan gelenler dışında 7 oyuncuyu renklerine bağladı. Son olarak 24 yaşındaki Mikel Agu ile de anlaşan Bursaspor'da gelenlerin yaş ortalaması ise 23.8 oldu. Güncel kadrosunda 23 yaş altı 10 oyuncuya sahip Bursaspor ligin de en genç takımlarından birisi konumunda bulunuyor.
30 yaş üzeri Yonathan Del Valle, Şamil Çinaz ve Tomas Sivok ile de devam etmeme kararı alan yeşil beyazlı ekipte, en tecrübeli ismi 34 yaşındaki Bilal Kısa, en genç ismi ise 18 yaşındaki takımın 3'üncü kalecisi Ataberk Dadakdeniz oldu. Güncel kadrolara göre ligin en genç takımı Kasımpaşa, en yaşlı ekipleri ise Beşiktaş ile Akhisar Belediyespor oldu.
KADRO DEĞERİNDE DÜŞÜŞ
Öte yandan Bursaspor'un kadro değerinde de düşüş gözlemlendi. Transfermarkt verilerine göre 38.68 milyon Euro'luk değeriyle yeşil beyazlı ekip, ligi şampiyon olarak noktaladığı 2009-10 sezonunun ardından en düşük kadro değerine sahip durumda bulunuyor. Bursaspor'ın kadro değeri geçtiğimiz sezon yaklaşık 49 milyon Euro, bir önceki sezon ise 89 milyon Euro'ydu.
- 08 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 10:43
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''G.Saray'a yapılan saygısızlıktır''
Toplam 10
Yorum
YENİLENMELİYİZ BİLDİĞİNİZ ŞEYLER DÖNÜYOR HOCA ASLINDA.insanlar senden terimden aykuttan yöneticilerden bu kısır döngüden bıktı.rahat bırakın artık bu ligi
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Torunoğulları açıkladı: Bitmek üzere
Toplam 5
Yorum
eraycan bize gökhanın saaktlığında sağ bek lazım takımı yönetecek bir 10 numara babelin yerine hızlı kanat oyuncusu alıp babeli forvet kullanmalıyız
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Bize ceza veremezler!
Toplam 19
Yorum
yyy Bu sözü aziz yıldırım söylese aziz yıldırım ada ceza verirlerdi. Tabi fikret ormana veremezler herkez nedenini biliyor.
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