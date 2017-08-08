Bursaspor kadroyu gençleştirdi

Bursaspor bu sezon önceki dönemlere nazaran genç oyunculara yöneldi. İlk etapta Feyenoord U19 takımından Ozan Kökçü'yü transfere başlayan yeşil beyazlı ekip, şu ana dek kiralıktan gelenler dışında 7 oyuncuyu renklerine bağladı. Son olarak 24 yaşındaki Mikel Agu ile de anlaşan Bursaspor'da gelenlerin yaş ortalaması ise 23.8 oldu. Güncel kadrosunda 23 yaş altı 10 oyuncuya sahip Bursaspor ligin de en genç takımlarından birisi konumunda bulunuyor.



30 yaş üzeri Yonathan Del Valle, Şamil Çinaz ve Tomas Sivok ile de devam etmeme kararı alan yeşil beyazlı ekipte, en tecrübeli ismi 34 yaşındaki Bilal Kısa, en genç ismi ise 18 yaşındaki takımın 3'üncü kalecisi Ataberk Dadakdeniz oldu. Güncel kadrolara göre ligin en genç takımı Kasımpaşa, en yaşlı ekipleri ise Beşiktaş ile Akhisar Belediyespor oldu.



KADRO DEĞERİNDE DÜŞÜŞ

Öte yandan Bursaspor'un kadro değerinde de düşüş gözlemlendi. Transfermarkt verilerine göre 38.68 milyon Euro'luk değeriyle yeşil beyazlı ekip, ligi şampiyon olarak noktaladığı 2009-10 sezonunun ardından en düşük kadro değerine sahip durumda bulunuyor. Bursaspor'ın kadro değeri geçtiğimiz sezon yaklaşık 49 milyon Euro, bir önceki sezon ise 89 milyon Euro'ydu.