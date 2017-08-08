 Bursaspor, Başakşehir'e hazırlanıyor – Fotomaç – 08 Ağustos 2017
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    08 Ağustos 2017, Salı
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    , Başakşehir'e hazırlanıyor

    Bursaspor, Başakşehir'e hazırlanıyor

    Süper Lig'in ilk haftasında 11 Ağustos Cuma akşamı deplasmanda ile karşılaşacak , hazırlıklarını sürdürüyor.

    Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Paul Le Guen gözetiminde ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü.

    Isınma hareketleriyle başlayan, koordinasyon çalışmasıyla devam eden antrenmanın, dar alanda kontrol pas çalışması ve taktik prova ile son bulduğu bildirildi.

    Yeşil-beyazlıların Portekiz'in Porto takımından 1 yıllığına kiraladığı Nijeryalı orta saha oyuncusu Mikel Ndubusi Agu da imza töreninin ardından takımla birlikte ilk çalışmasına çıktı.

    , yarın yapacağı antrenmanla maçı hazırlıklarına devam edecek.

    1. 08 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 20:38
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