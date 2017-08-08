Bursaspor, Başakşehir'e hazırlanıyor
Süper Lig'in ilk haftasında 11 Ağustos Cuma akşamı deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Bursaspor, hazırlıklarını sürdürüyor.
Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Paul Le Guen gözetiminde ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü.
Isınma hareketleriyle başlayan, koordinasyon çalışmasıyla devam eden antrenmanın, dar alanda kontrol pas çalışması ve taktik prova ile son bulduğu bildirildi.
Yeşil-beyazlıların Portekiz'in Porto takımından 1 yıllığına kiraladığı Nijeryalı orta saha oyuncusu Mikel Ndubusi Agu da imza töreninin ardından takımla birlikte ilk çalışmasına çıktı.
Bursaspor, yarın yapacağı antrenmanla Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına devam edecek.
- 08 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 20:38
-
Fikret Orman'a şok!
Toplam 34
Yorum
vooo sen zaten bjk nın başına geçtiğinden beri olaylısın bide çıkıp konuşuyorsun tehdit ediyorsun tffyi zaten de tff sizi destekliyor
-
Fenerbahçe yıldız golcüyle anlaştı
Toplam 39
Yorum
Tos 100 milyon euro € banka param var deyip bu ismi aldıysa komedi :) :)
-
Dursun Özbek başkan adayı oldu
Toplam 41
Yorum
Güngör GSarayı halletti, sıra kulüpler birliğinde!!
Bursaspor, Başakşehir'e hazırlanıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.