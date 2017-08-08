Bursaspor, Başakşehir'e hazırlanıyor

Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Paul Le Guen gözetiminde ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan, koordinasyon çalışmasıyla devam eden antrenmanın, dar alanda kontrol pas çalışması ve taktik prova ile son bulduğu bildirildi.

Yeşil-beyazlıların Portekiz'in Porto takımından 1 yıllığına kiraladığı Nijeryalı orta saha oyuncusu Mikel Ndubusi Agu da imza töreninin ardından takımla birlikte ilk çalışmasına çıktı.

Bursaspor, yarın yapacağı antrenmanla Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına devam edecek.