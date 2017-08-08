Bursaspor, Agu ile sözleşme imzaladı

Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, Özlüce Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza töreninde yaptığı konuşmada, şu ana kadar 5 futbolcuyla anlaştıklarını ve hepsinin de nokta transferler olduğunu söyledi.

Transferde aceleci olmadıklarını belirten Ay, "Biraz taraftarlarımızı üzdük ama yoğurdu üfleyerek yiyoruz. Güzel transfer yaptığımızı ümit ediyorum. Bugün de Agu ile imzalayacağız. İnşallah kulübümüze, camiamıza hayırlı uğurlu olur. Kendisine çok güveniyoruz. Hocamız daha önce bitirdiğimiz transferlere teşekkür etti. 'Bu transferi bitirirseniz 3 kere teşekkür edeceğim' dedi. Kendisi 6 numaraya çok önem veriyor. İnşallah güzel günler yakında hep beraber göreceğiz" diye konuştu.



"EN AZ 3 TRANSFER DAHA YAPACAĞIZ"

Bir gazetecinin transfer çalışmalarındaki son durumu sorması üzerine Ay, şunları söyledi:

"Badu ve Agu'yu aldık. Delarge ile görüşüldü. Büyük ihtimalle o da gelecek diye düşünüyorum. Twumasi'den haber bekliyoruz. Bunlar hemen olacak işler değil. Kazakistan'da daha da zor. Delarge'yi aldıktan sonra 1 veya 2 kanat ve kesinlikle sağ bek almamız lazım. Sağ bek ile ilgili gelişmeler var. Onu da bildireceğiz. En az 3 transfer daha yapacağız. Bursaspor'un eksik olan yerlerini biz de görebiliyoruz. Bu sene daha iyi olacak."

Nijeryalı oyuncu Agu ise Bursaspor ile sözleşme imzalamaktan dolayı mutlu olduğunu bildirdi.

Taraftarlar ve kulüpten gördüğü sevginin kendisini çok sevindirdiğini anlatan Agu, "Buraya geldiğimin boşuna olmadığını herkese göstermek istiyorum. Bu kulübe gelmek benim için önemliydi. Çalışarak boşuna olmadığını göstereceğim. Şu an için pozitif şeyler aldım. İnşallah bu sene mutlu bir yıl olur." dedi.

Agu, Bursaspor'u tercih etmesindeki sebebin sorulması üzerine, "Bir kaç oyuncu ile konuştum. Çok iyi yorumlar yaptılar. Hocam da bana güveniyor. Araştırmalarımda buranın çok büyük kulüp olduğunu gördüm. Bu da benim gelmem için önemli faktör oldu." karşılığını verdi.

Nijeryalı oyuncu daha sonra kendisini 1 yıllığına Bursasporlu yapan sözleşmeyi imzaladı.