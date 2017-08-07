 Timsah’ta Agu için geri sayım – Fotomaç – 07 Ağustos 2017
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    07 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Timsah’ta Agu için geri sayım

    Timsah’ta Agu için geri sayım

    ’da Porto’dan transferi ’nun heyecanı yaşanıyor. 1 yıllık kiralanan 24 yaşındaki Nijeryalı ön liberonun bugün kente geleceği öğrenildi.

    Badu'yla transferdeki sessizliğini bozan Bursaspor, şimdi de Porto'dan yeni ismi Mikel Agu'nun heyecanını yaşıyor. Resmi olarak anlaşma sağlanan Nijeryalı ön liberonun rötarlı bir şekilde geleceği öğrenildi. Portekiz devinden satın alma opsiyonu olmadan kiralanan 24 yaşındaki genç futbolcunun özel işleri nedeniyle süre istediği ve bugün Bursa'ya geleceği bildirildi. Geçen sezon Portekiz'de Vitoria Setubal'da oynayan Agu, ligde 27 maça çıktı ve takımın vazgeçilmezlerinden biri oldu.
    1. 07 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:50
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