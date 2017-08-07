Timsah’ta Agu için geri sayım

Bursaspor’da Porto’dan transferi Mikel Agu’nun heyecanı yaşanıyor. 1 yıllık kiralanan 24 yaşındaki Nijeryalı ön liberonun bugün kente geleceği öğrenildi.

Badu'yla transferdeki sessizliğini bozan Bursaspor, şimdi de Porto'dan yeni ismi Mikel Agu'nun heyecanını yaşıyor. Resmi olarak anlaşma sağlanan Nijeryalı ön liberonun rötarlı bir şekilde geleceği öğrenildi. Portekiz devinden satın alma opsiyonu olmadan kiralanan 24 yaşındaki genç futbolcunun özel işleri nedeniyle süre istediği ve bugün Bursa'ya geleceği bildirildi. Geçen sezon Portekiz'de Vitoria Setubal'da oynayan Agu, ligde 27 maça çıktı ve takımın vazgeçilmezlerinden biri oldu.