 Paul Le Guen güven aşılıyor – Fotomaç – 07 Ağustos 2017
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HEPSİ
    07 Ağustos 2017, Pazartesi
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    güven aşılıyor

    Paul Le Guen güven aşılıyor
    Teknik Direktörü , lige hazır olduklarını, ancak geçen sezonki travma nedeniyle bazı oyuncuların kendilerine olan güvenlerini kaybettiğini söyledi. Fransız çalıştırıcı, "Özellikle geçen sezonki travmaların üzerine bazı oyuncularımızda hala bu özgüven eksikliğini görebiliyorum. Bu konu üzerinde çalışıyorum. Bazı oyuncularımız geçen sezondan derslerini aldılar ve bu travmanın üstesinden geldiler" dedi.
    1. 07 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:48
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