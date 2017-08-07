Bursaspor'da Başakşehir hazırlıkları
Bursaspor, 11 Ağustos Cuma akşamı 21.45'de sezonun açılış karşılaşmasını oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına bir günlük iznin ardından Özlüce Tesisleri’nde başladı.
Fransız Teknik Direktör Paul le Guen'in saha içerisinde yaptığı toplantının ardından, Bursaspor, İtalyan kondisyoner Giovanni yönetiminde istasyon çalışması yaptı. Ardından yardımcı antrenör Yves orta alanda oyuncuları iki gruba ayırarak tek pas, kontrol pas ve serbest oyun olmak üzere üç etaplı çalışma yaptı. Bu çalışmaya Faty, Yusuf, Kofi, Serat, Ozan Can,Mert ve sakatlıktan yeni çıkan Kubilay Kanatsızkuş katılmadı. Ardından yapılan çitfkale maçında ise Ozan Can, Yusuf ve Kubilay yer almadı.
Haftanın ilk çalışmasına sakatlıkları nedeniyle Sercan Yıldırım, Onur Atasayar, Furkan Özçal, Emre Taşdemir,Bilal Kısa ve Serdar Kurtuluş katılmadı. Ancak Onur ve Bilal fizyoterapist eşliğinde düz koşu yaptı. Bursaspor, akşam saatlerinde basına kapalı yapacağı çalışma ile hazırlıklarını sürdürecek.
- 07 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 12:08
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Sow’dan vazgeçilmedi
Toplam 6
Yorum
fb20 musa ilk geldiği dönemle şimdiki dönem arasında çok farklar var ağırlaşmış birebirde hiç çalım yapıp adam geçtiğini,kafa golünü görmedik!!!!
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Aziz Yıldırım'dan TFF'ye gönderme
Toplam 14
Yorum
yavuz aziz bey seni ilgilendirmez sen takımı kurtar borç batagından iyi bir takım kur napacan lensi fatihin parasını hayret bişey ya
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Gözyaşlarına boğuldu
Toplam 31
Yorum
Peppeee Siz daha çok ağlarsınız yavru kartallar bana kalırsa sezon ortasında hoca istifa diye bağırırsınız keşke milli takıma gitseydi dersiniz :)))
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