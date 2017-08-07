Başakşehir mesaisi sürüyor
Bursaspor, 11 Ağustos Cuma akşamı 21.45'de sezonun açılış karşılaşmasını oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına bir günlük iznin ardından Özlüce Tesisleri'nde başladı.
Fransız Teknik Direktör Paul le Guen'in saha içerisinde yaptığı toplantının ardından, Bursaspor, İtalyan kondisyoner Giovanni yönetiminde istasyon çalışması yaptı. Ardından yardımcı antrenör Yves orta alanda oyuncuları iki gruba ayırarak tek pas, kontrol pas ve serbest oyun olmak üzere üç etaplı çalışma yaptı. Bu çalışmaya Faty, Yusuf, Kofi, Sercan, Ozan Can, Mert ve sakatlıktan yeni çıkan Kubilay Kanatsızkuş katılmadı. Ardından yapılan çitfkale maçında ise Ozan Can, Yusuf ve Kubilay yer almadı.
Haftanın ilk çalışmasına sakatlıkları nedeniyle Sercan Yıldırım, Onur Atasayar, Furkan Özçal, Emre Taşdemir, Bilal Kısa ve Serdar Kurtuluş katılmadı. Ancak Onur ve Bilal fizyoterapist eşliğinde düz koşu yaptı. Bursaspor, akşam saatlerinde basına kapalı yapacağı çalışma ile hazırlıklarını sürdürecek.
- 07 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 12:43
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Başkan mı Ceo mu?
Toplam 68
Yorum
Demirörene yanladığını unutmuyoruz Sistem yaratamayıp, her gidişinden sonra takım 3 sene kendine gelemiyor. Borç cabası.Oyuncuya dayalı düzenin hakiki temsilcisi. adaletmiş!?
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Beşiktaş-Konyaspor maçı için İçişleri Bakanlığı'ndan karar!
Toplam 11
Yorum
Doğrucu İBB ve FB'nin Avrupa kupa maçını kaçırmayanlar,asıl adı Cumhurbaşkanlığı Kupası olan dünkü maçta neden yoktu ilginç!
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Samsun’da vahim tablo
Toplam 23
Yorum
kimyacı Ben maçlara girerken aranıyorum.Nedense bazılarına göz yumuluyor. Kesici aletler yanıcı maddeler nasıl geçiyor.Bunda bence istismar var.
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